  • BIST 9039.84
  • Altın 2301.553
  • Dolar 32.325
  • Euro 35.056
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Annesine şiddet tehdidinde bulundu!

» »
Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde komşusu olduğu annesi 79 yaşındaki C.S.’yi birçok kez tehdit eden B.S tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Annesine şiddet tehdidinde bulundu!

Polis memuru Hasan Çelik, mahkemede zanlıyla ilgili olguları aktardı. 

Polis, zanlının 26 Mart 2024 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'nın Marmara bölgesindeki ikametgahının sınır duvarına komşusu ve eniştesi tarafından çekilen bir metre uzunluğundaki brandayı elindeki sigara ile bir cm'lik bölgesini yakıp kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının olayı gören polise aktaracağını söyleyen annesine hitaben "Seni boğazlarım eğer beni polise şikayet edersen evin etrafına benzin dökerim sende içindeyken çakmak çakıp yakarım" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. 

Polis, zanlının 13 Ocak 2024 tarihinde yine komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında dosya tazmin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 21 Ocak 2024 tarihinde ise yine annesine şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının 2 Şubat 2024 tarihinde de annesine karşı şiddet tehdidi ve itale-i lisan suçlarını işlediğini, bu dosyadan da 30 gün hapis cezası aldığını ve 4 Mart 2024 tarihinde tahliye olduktan 23 gün sonra aynı suçları işlemeye devam ettiğini açıkladı. Polis, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemeye devam edeceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise annesinin 80 yaşında olduğunu, bazı şeyleri uydurduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel, Işıl Mobilya ve Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret etti28 Mart 2024 Perşembe 12:56
  • Kumköy, Çamurova ve Cengiz Topel bölgesinde TGK Arazi Tatbikatı icra ediliyor28 Mart 2024 Perşembe 12:15
  • HAKSEN'den hükümete çağrı...28 Mart 2024 Perşembe 12:06
  • ISGÜM, Döveç ve Arredo İşbirliğiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı...28 Mart 2024 Perşembe 11:59
  • Bengihan, bazı yasa maddelerinin değiştirilmesi için girişimde bulunulmasını talep etti28 Mart 2024 Perşembe 11:51
  • Bıçaklı: Asgari ücrete yasal düzenleme yapılmalı28 Mart 2024 Perşembe 11:44
  • Kırmızı bültenle aranıyordu... Yasaklı göçmen ilan edildi!28 Mart 2024 Perşembe 11:38
  • Güney Kore'de çocuk yapana 75 bin dolar, sınır da yok!28 Mart 2024 Perşembe 11:35
  • 125 kişilik “Yangın Hazır Kuvvet Ekibi” kuruluyor28 Mart 2024 Perşembe 11:31
  • Trafik denetimleri hız kesmiyor... 65 Araç daha trafikten men edildi...28 Mart 2024 Perşembe 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti