Antarktika'da yeni bir tür balık yakalandı!

Antarktika'da çalışma ve inceleme yapan bir grup bilim insanı derin sularda daha önce keşfedilmemiş bir balık türünü yakaladı.

İlk kez görüntülenen canlı hakkında konuşan araştırmacı, "Bunun ne tür olduğunu bilmiyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey görmedik" dedi.

Antarktika’da incelemelerde bulunan bir grup bilim insanı son bulgularına ilişkin bir belgesel hazırlayarak yaşadıklarını ve keşiflerini dünya kamuoyuyla paylaştı.

YouTube üzerinden yayınlanan videoda okyanusun derin sularında bulunan yeni bir canlı türü de ilk kez görüntülendi.

Bilim insanlarını bile şaşkına düşüren bu canlının türü hakkında birçok soru işareti olduğunu söyleyen bilim insanı Andrew Stewart, “Bu canlı bizi çok şaşırttı. Bunun ne cins olduğunu bilmiyorum. Yüzgeçlerindeki renk deseni daha önce hiç görmediğim bir şey” dedi.

Zorlu koşullarda yaşayabilen canlıları incelemek için Antarktika’da çalıştıklarını söyleyen Stewart, “Dünyada başka hiçbir yerde görülemeyecek canlı türleri elimizde. Bu buz balıkları aşırı soğuklarda yaşayabiliyor” dedi.