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Antibiyotiğe dirençli tifo bütün dünyaya hızla yayılıyor

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Bilim insanları antibiyotiğe direnç gösteren ve her yıl 100 binden fazla insanın ölümüne sebep olan bir bakterinin hızla yayıldığını ortaya çıkardı.
Antibiyotiğe dirençli tifo bütün dünyaya hızla yayılıyor

Dünyada her yıl 100 binden fazla insanın ölümüne sebep olan tifoyu inceleyen ve bakterinin kaynağını analiz eden bilim insanları antibiyotiğe dirençli bakterinin son 30 yıl içinde bütün dünyaya hızla yayıldığını ortaya çıkardı.

Bu hastalık ile ilgili yapılan en büyük çalışma Lancet Microbe isimli dergide yayınlandı. Güney Asya’da ilk adım tedavisinin uygulanmadığı hastalığın iki antibiyotik türü olan makrolit ve kinolon tipi antibiyotiklere dirençli olduğuna da dikkat çekildi. Bu sebeple diğer ülkelerde de hastalığın yayıldığı vurgulandı.

Bilim insanları tifonun son 30 yılda 200 kat daha hızlı bir şekilde yayıldığını açıklarken, “Bu durum antibiyotiğe dirençli yeni salgın hastalıkların küresel tehdit oluşturmasına sebep olabilir” denildi.

HIV’DEN ÇOK DAHA ÖLÜMCÜL

2014-2019 yılları arasında 3489 S. Typhi bakterisinin genetiğini inceleyen ve araştırmada yer alan Profesör Jason Andrews, “Bu ciddi bir endişe kaynağı. Risk altındaki Asya ülkeleri önlemlerini almalı. Bu yerel bir sorun değil, küresel bir sorun” dedi.

Bill & Melinda Gates Vakfı’nın desteklediği araştırma uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu. Araştırmayı haberleştiren ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, “Antibiyotiğe ve ilaçlara dirençli hastalıklar 2019’da HIV ya da sıtmadan çok daha fazla insanın ölümüne sebep oldu. ABD’de bu tür hastalıkların artması ve geçen yıl insan ve hayvanlarda yanlış antibiyotik kullanımı ve kötü hijyen ile ortaya çıkan öldürücü mantar salgını bunlara örnek” yorumunu yaptı.

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