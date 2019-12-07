AP’de Maraş konusunda karar

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlıkla aktardığı haberinde, AP Dilekçeler Komitesi’nde yapılan görüşmede, konunun AP Dış İlişkiler Komitesi’ne (AFET) ve AB Dışişleri Bakanları Konseyi’ne sevk edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.
Gazete, Maraş görüşmesinin amacının, 2018 yılının Mayıs ayında Maraş’a yapılan ziyaretin sonuçlarının teyit edilmesi olduğunu kaydetti.
Haberde, Papadakis’in, AP Dilekçeler Komitesi’nin Maraş konusunda olumlu bir tutum sergilediğini ve kendilerinin tarafında olduğunu söylediği belirtildi.
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