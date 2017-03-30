AP'nin BREXIT anlaşmasını kabul etmesi için şartlar belirlendi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) anlaşmasını kabul etmesi için uyulması gereken şartlar belirlendi.

AP Başkanı ile 4 büyük siyasi grubun başkanlarından oluşan Başkanlar Konferansı, Brexit anlaşmasının AP tarafından onaylanması şartlarını içeren bir taslak üzerinde anlaştı.

Gelecek hafta çarşamba günü AP Genel Kurulunda oylanacak olan taslakta, AB vatandaşlarına karşı adil davranılmasının önemine dikkat çekilerek, AB'de yaşayan İngiltere vatandaşları ile İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları arasında karşılıklılık esasına göre hareket edilmesi ve ayrımcılık yapılmaması istendi.

"4 ÖZGÜRLÜĞE UYMALI"

İngiltere'nin ayrılana kadar, AB'nin uzun vadeli bütçesindeki mali taahhütler de dahil olmak üzere mevcut tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi istenen taslakta, İngiltere'nin 4 özgürlük (malların, kişilerin, sermaye ve hizmetlerin serbest dolaşımı), Avrupa Adalet Divanı'nın yargı yetkisi, genel bütçeye katkı ve AB'nin ortak ticaret politikasına uymaya devam etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, AB üyesi İrlanda ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununa değinilmesi istendi.

"TİCARET ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAYAMAZ"

İngiltere'nin AB'den ayrılmadan önce üçüncü ülkelerle olası ticaret anlaşmalarına ilişkin görüşmelere başlamasının, AB yasalarına aykırı olacağını belirtilirken, Londra'dan diğer politika alanlarını içeren AB mevzuatına dair müzakerelerde de "samimi bir işbirliği" yapmasının beklendiği kaydedildi.

Brexit anlaşmasının, İngiltere'nin çevre, iklim değişikliği, vergi kaçırma, adil rekabet, ticaret ve sosyal politika alanlarında AB standartlarına uyması gerektiğine yönelik maddeler de içermesi istendi.

"GEÇİŞ SÜRECİ ANLAŞMALARI EN FAZLA 3 YIL UYGULANMALI"

Taslakta ayrıca, AB ve İngiltere arasındaki ilişkiler temelinde muhtemel geçiş süreci anlaşmaları için görüşmelere başlanabileceği ancak bunun ancak çekilme anlaşmasınında önemli bir ilerleme kaydedilmesi durumunda mümkün olabileceği ve uygulamasının 3 yıldan daha fazla süremeyeceği ifade edildi.

"PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan AP Başkanı Antonio Tajani, "Düzenli bir çıkış, gelecekte AB-İngiltere ortaklığı için mutlak bir gereklilik ve bir ön şart. Bu pazarlık konusu yapılamaz. Birlik üyeliğinin verdiği ayrıcalıklar, sorumluluklar ile birlikte gelir ve bu sorumluluklar 4 özgürlüğün garanti altına alınması demektir." dedi. Tajani, İngiltere'nin süreci durdurabileceğini ancak bunun için tüm üyelerin onay vermesi gerektiği söyledi.

"VATANDAŞLAR, PAZARLIK KOZU OLARAK KULLANILMAZ”

AP'nin Brexit Müzakerecisi ve Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Başkanı Guy Verhofstadt da açıklamasında, "Bizim için, vatandaşların hakları konusunda mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varmak mutlak bir önceliğe sahip. Bu, müzakerelerde ele alınması gereken ilk konu olmalı. Vatandaşlar, pazarlık kozu olarak kullanılmaz." diye konuştu. Verhofstadt, "Dışarıda olmak içeride olmaktan asla daha iyi değildir." diyerek, İngiltere'nin zararlı çıkacağı mesajını verdi.

SÜREÇ BUGÜN BAŞLADI

İngiltere, bugün Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından AB'den ayrılma sürecini resmen başlattı. Taraflar, bir sonraki aşamada ayrılma anlaşmasının maddelerine ilişkin müzakerelere başlayacak. İki yıl sürmesi öngörülen süreç, İngiltere ve AB'nin üzerinde anlaşacakları metnin, hem İngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasıyla tamamlanacak.

44 YILLIK ÜYELİK

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Geçen süre zarfında, AB sık sık İngiltere yönetiminden 50. maddeyi bir an önce işletmesini istemişti. İngiltere, 1973 yılında birliğe katılmıştı.