Apollo 11 görevinde Dünya'ya Ay mikrobu taşınmış olabilir

"Komuta modülü Büyük Okyanus'a iniyor ve ne yapıyorlar? Kapağı açıyorlar"

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Apollo 11 Ay görevi sonrasında Ay mikroplarını Dünya'ya getirebilecek bir hata yapılmış olabileceği iddia edildi. İddiayı dile getiren Space.com, Ay macerasının görüntülerinin incelendiğini ve mikropların Dünya atmosferine girebileceğini belirtti.

Independent Türkçe'nin haberine göre, NASA ekibi, Apollo 11 görevi sırasında ve sonrasında Ay yüzeyinden olası bir mikroorganizmanın getirilmediğinden emin olmak için sıkı bir çalışma yürütmüştü. Apollo 11 mürettebatından üç kişiye döndüklerinde özel kıyafetler giydirilmiş, tüm ekip fırçalanarak temizlenmiş ve bilim insanları Dünya'ya herhangi bir Dünya dışı canlı getirilmediğinden emin olana dek karantinada tutulmuşlardı.

Ancak PBS'in hazırladığı yeni belgeseli inceleyen Space.com, NASA'nın tüm çabalarına karşın Dünya'yı korumayı hedefleyen bu planın kolayca sekteye uğrayabileceğini ve uzay mikroplarının Dünya atmosferine girebileceğini ortaya çıkardı.

Astronotlar NASA'nın Ay'da yaşayan Dünya'ya getirilebilecek herhangi bir canlı bulunduğunu düşünmediğini belirtiyor. Yine de her duruma hazırlıklı olmak için önlemler alındı.

Diğer yandan Ay görevi sırasında meslektaşları Neill Armstrong ve Buzz Aldrin ay yüzeyindeyken komuta modülünde kalan, ancak onlar modüle döner dönmez olası mikroplara maruz kalabilecek astronot Michael Collins, öncesinde gösterilen tüm yoğun çabanın Dünya'ya döner dönmez etkisiz kalabileceğini belirtti. Collins durumu şu şekilde açıkladı:

"Duruma şöyle bakın, varsayalım ki Ay yüzeyinde mikroplar bulunuyor olsun. Ay'da mikroplar var ve biz geri dönüyoruz, tüm komuta modülü Ay mikroplarıyla dolu. Komuta modülü Büyük Okyanus'a iniyor ve ne yapıyorlar? Kapağı açıyorlar. Kapağı açman gerekiyor! Tüm lanet mikroplar dışarı çıkar!"

Uzay aracının okyanusa inmesinin ardından aracın yanındaki bir cankurtaran botunda astronotların dezenfekte edilmesine ait kamera görüntülerini izleyen Buzz Aldrin de benzer bir noktaya parmak bastı. Aldrin kurtarma görevlilerinin kendisini bir fırçayla temizlediğini ancak ardından aynı fırçayı doğrudan suya attığını söyledi.

"Bu hareket tüm bu mikropları okyanusun dibine yollamıştır" diyen Aldrin gülerek, "Aşağıda hayatta kalıp kalmadıklarını merak ediyorum" ifadelerini kullandı.