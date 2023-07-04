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Apple’ın Mac monitörü için yeni planları var

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Apple, Mac bilgisayarı için A13 çip destekli ‘studio’ monitörüne benzer, özel, silikon çipli yeni bir akıllı ekran üzerine çalışıyor.
Apple’ın Mac monitörü için yeni planları var

Bloomberg’ün abonelere özel attığı bir haberi aktaran teknoloji sitesi The Verge, Apple’ın kapalı olduğunda bile ‘akıllı ekran’ olarak çalışan bir monitör üzerinde çalıştığını yazdı.

Yeni akıllı ekran, bu yılın sonlarında iOS 17’ye gelecek ‘StandBy’ (bekleme) özelliğine epey benziyor.

StandBy özelliğinde iPhone, kapalı olsa bile yan çevrildiğinde bazı özellikleri kullanılmasına olanak sağlıyor. Bunlar arasında saat, takvim ve müzik gibi uygulamalar yer alıyor.

Apple, benzer özelliği bilgisayar monitörüne de getirmeyi planlıyor. Bilgisayar ekranı, telefon ekranından daha büyük olduğundan daha fazla özellik ve veri, bilgisayar kapalıyken ekranda gözükebilir. Ancak eldeki bilgiler henüz çok sınırlı.

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