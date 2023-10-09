  • BIST 8207.14
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABM: Gazze’de 123.000'den fazla Filistinli yerinden edildi

Apple’ın Vision Pro’suna rakip geliyor: Quest 3

»
Mark Zuckerberg’ün CEO’su olduğu Meta, Apple’ın sanal gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro’ya rakip olabilecek bir ürün geliştiriyor. Quest 3, geliyor.
Apple’ın Vision Pro’suna rakip geliyor: Quest 3

ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın sanal ve artırılmış gerçeklik alanında yaptığı yenilikler son zamanlarda büyük ilgi çekiyor. Teknoloji şirketleri de bu alandaki açığı görerek yatırımlarını buraya kaydırıyor. 

BloombergHT’den Hande Berktan’ın haberine göre Meta, Apple Vision Pro’ya rakip olabilecek bir sanal gerçeklik gözlüğü üretecek. Meta, böylelikle sanal gerçeklik gözlüğü piyasasında sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor.

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, hatırlanacağı üzere bu sene Haziran ayında sanal gerçeklik gözlüğünü ‘Apple Worldwide Developers Conference’ etkinliğinde tanıtmıştı. Apple’a göre Vision Pro, dijital ortam ile gerçek dünyayı birleştiriyor.

Meta’nın Quest 3’ü, Vision Pro’nun maliyetinden yüzde 15 daha düşük olması planlanıyor. Meta, bunu kulaklık ve kontrol kolu eklemeden maliyeti düşürerek yapacak. Şirket, AR gözlüğü sadece el ve göz hareketleriyle kontrol etmeyi hedefliyor. VR dünyasına farklı bir giriş yapmak isteyen Meta’nın, geliştireceği AR gözlüğünde Vision Pro’dan ilham alacağı düşünülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları Ay'ın içinde ne olduğunu doğruladı05 Ekim 2023 Perşembe 17:30
  • Perseverance, Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi05 Ekim 2023 Perşembe 14:55
  • Çin'in dev radyo teleskobu, 76 "soluk pulsar" keşfetti05 Ekim 2023 Perşembe 14:06
  • Çinli bilim insanı: Hindistan, Ay'ın güneyinin yakınına bile inemedi05 Ekim 2023 Perşembe 12:06
  • James Webb Teleskobu Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim keşfetti05 Ekim 2023 Perşembe 11:28
  • Bilim insanları Ay'ın içinde ne olduğunu doğruladı05 Ekim 2023 Perşembe 09:59
  • Kardeşler Apple'ı dolandırdı: 10 bin sahte ürün, orijinaliyle değişti05 Ekim 2023 Perşembe 09:08
  • ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası04 Ekim 2023 Çarşamba 20:52
  • Freedom House: Türkiye internette özgürlük konusunda bu yıl da geriledi04 Ekim 2023 Çarşamba 19:00
  • "Cep"te dayanıklılık BTK laboratuvarlarında ölçülüyor04 Ekim 2023 Çarşamba 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti