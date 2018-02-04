  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Arabasına çarpan kişiyi gazlı tabanca ile korkutan şahıs tutuklandı

» »
Arabasına çarpan kişiyi gazlı tabanca ile korkutan şahıs tutuklandı
Arabasına çarpan kişiyi gazlı tabanca ile korkutan şahıs tutuklandı

Mağusa’da dün sabah aracına çarptığı gerekçesi ile Tuğşad Tekiner isimli kişiye tasarrufundaki gazlı tabancayı göstererek korkutan Hüsnü Aydın polis tarafından tutuklandı.

Zanlı Hüsnü Aydın, dün öğle saatlerinde Mağusa kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Löğmen Yücetürk, mahkemedeki ifadesinde zanlı Hüsnü Aydın’ın dün, saat 10.00 sıralarında yönetimindeki araç ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) istikametine doğru seyrettiği sırada aracına çarpan Tuğşad Tekiner’e tasarrufunda bulundurduğu gazlı tabancayı göstererek Tekiner’i korkuttuğunu kaydetti.

Polis memuru Yücetürk, zanlının polise verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu tabancayı 1 yıl önce Türkiye’den satın alarak Mağusa Limanı’ndan KKTC’ye getirdiğini beyan ettiğini söyledi.

Yücetürk, soruşturmanın henüz devam ettiği ve zanlının gönüllü ifadesinin teyit tekzibinin henüz yapılamadığını söyleyerek zanlı hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

scdsc.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Afrikalı öğrenciler öfkeli: ellerinde pankartlarla rektörlüğe girmek istediler01 Şubat 2018 Perşembe 12:47
  • Çete işi vahşi cinayet: kaçak durumda zanlılar var01 Şubat 2018 Perşembe 12:16
  • DAÜ Rektörlüğü: "Büyük üzüntü duyduk"01 Şubat 2018 Perşembe 12:13
  • Nijeryalı öğrencinin öldürülmesi ile ilgili 3 kişi yargıç karşısına çıktı31 Ocak 2018 Çarşamba 13:59
  • Mağusa Limanı iskelesi hala yapılmadı29 Ocak 2018 Pazartesi 12:42
  • Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencilerinden SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağış26 Ocak 2018 Cuma 16:31
  • Mağusa'da korkutan yangın, kundaklama şüphesi de var...26 Ocak 2018 Cuma 13:29
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenliyor26 Ocak 2018 Cuma 12:44
  • Lefkoşa, Girne derken Gazimağusa'ya da İmam Hatip okulu açılacak...25 Ocak 2018 Perşembe 14:47
  • Mağusa'da korkutan kaza20 Ocak 2018 Cumartesi 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti