Aralık’ta Android 12 alacak SAMSUNG modelleri!

Bu bakımdan üretici şirketlerin elini biraz daha çabuk tutmaları lazım. Zira kullanıcılar, dört gözle telefonlarının ne zaman Android 12 ile tanışacağını veya bu güncellemeyi alıp almayacaklarını merak ediyor.
Bildiğiniz gibi Samsung son olarak Galaxy S21, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G ve Galaxy S21 Ultra 5G modelleri için Android 12 temelli One UI 4 güncellemesini sundu. Ancak markanın durmaya niyeti yok. Aralık ve Ocak ayları arasında bu güncellemeyi alacak olan modeller de şimdiden belli oldu bile. Belirttiğimiz dönemlerde Android 12 alacak olan Samsung modellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Galaxy Z Fold3
Galaxy Z Flip3
Galaxy Z Fold2
Galaxy Z Flip
Galaxy Note 20
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy S20
Galaxy S20 Plus
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20 FE
Gelen haberlere göre bu telefonları Şubat ayına kadar alacağı güncellemeler ile Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus modelleri takip edecek. Ancak yine de tarihlerde oynamalar olabileceğinin altını çizmiş olalım.
CNN.
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