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Arap ülkelerinde vakalar arttı

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Arap ülkelerinde vakalar arttı
Arap ülkelerinde vakalar arttı

Koronavirüs nedeniyle Filistin’de 4, Mısır’da 53, Yemen’de 13 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 262 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 27’ye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, vaka sayısının ise 5 bin 829’a yükseldiği kaydedildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 53 kişi daha COVID-19’dan hayatını kaybetti. Ülkede 950 yeni vakanın olduğu belirtilirken, 512 hastanın da iyileştiği anlatıldı.

Bakanlığın son verilerine göre, ülkede toplam COVID-19 hasta sayısı 79 bin 254’e, ölü sayısı da 3 bin 617’ye yükseldi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 59 yeni vaka tespit edildiği ve 28 kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 361’e, vaka sayısının da 1356’ya çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 619’a ulaştığı aktarıldı.

Yemen’deki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgiler Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler konuya ilişkin son açıklamayı 18 Mayıs’ta 1’i vefat eden 4 vaka olarak açıklamıştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede 308 yeni COVID-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 15 bin 79’a çıktığını açıkladı.

Bakanlık, COVID-19 kaynaklı can kaybının 242, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 11 bin 447 olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Fas’ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19’la mücadeleye yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 1 ay daha devam etmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

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