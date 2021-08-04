Araştırma: İki doz aşı olanların ‘Delta’ riski yarı yarıya düşüyor

Britanya’da yapılan bir araştırma, çift doz aşısını olanların Covid-19’a yakalanma risklerinin yarı yarıya düştüğünü ortaya çıkardı. Araştırmada Covid-19’a yakalanan kişilerinin tamamının Delta ile enfekte olduğu bildirildi.

Britanya’da yapılan bir araştırma, çift doz aşısını olanların Covid-19’a yakalanma risklerinin yarı yarıya düştüğünü ortaya çıkardı. Araştırmada Covid-19’a yakalanan kişilerinin tamamının Delta ile enfekte olduğu bildirildi.

‘React’ isimli araştırmada Britanya genelinden rastgele seçilmiş 98 bin kişinin verileri incelendi. Aşı olmayanlardaki yüzde 1,21 oranına kıyasla, çift doz aşı olanlar arasında Covid-19 testi pozitiflik oranının yüzde 0,4 olduğu belirtildi.

Araştırmacılar birkaç değişken faktörü düzenledikten sonra aşının yüzde 49 oranında enfekte olma ihtimalini azalttığını tespit etti. Imperial College London’daki araştırmanın yürütücüsü Profesör Paul Elliott, ”Diğer bir deyişle aşı olanların virüse yakalanma oranı yarı yarıya düşüyor” dedi.

Prof. Elliott, çift aşılı kişilerin daha düşük viral yüke sahip olduğunu, yani ciddi enfeksiyonlara yakalanma olasılıklarının yalnızca bir aşı dozu olan veya aşılanmamış olanlara göre daha düşük olduğunu da sözlerine ekledi: “Çift doz aşılı bazı insanlar da enfekte olacak. Çünkü çok yüksek korumaya rağmen hiçbirisi yüzde 100 korumuyor” diye ekledi.

Çalışma ayrıca Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının Britanya’da baskın hale geldiğini ve Alfa varyantından görevi ‘tamamen devraldığını’ ortaya çıkardı. Araştırmaya dahil eden her kişinin Delta ile enfekte olduğu görüldü.

Araştırmaya katılanlardan ‘corona’ testi pozitif çıkanların yüzde 40’ının semptom göstermeyen vakalardan oluştuğu ve diğerlerinin de hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

Örneklerde Pfizer/BioNTech aşısı ile AstraZeneca aşısının mercek altına alındığı duyuruldu.

‘Gençler enfeksiyonu yönlendiriyor’

Okulların yaz mevsimi nedeniyle tatil olduğu Britanya’da Profesör Steven Riley, nüfusun yalnızca yüzde 25’ini oluşturmalarına rağmen 5 ila 24 yaşındakilerin tüm enfeksiyonların yarısını oluşturduğunu söyledi.

Rilley, ”Bu veriler, okulların yeniden açılacağı eylül ayında neler olabileceğine dair bir belirsizlik olduğunu ortaya çıkarıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, “Aşı uygulamamız, kısıtlamaları dikkatli bir şekilde hafifletip sevdiğimiz şeylere geri dönebileceğimiz anlamına gelen bir savunma duvarı inşa ediyor. Ancak bu virüsle yaşamayı öğrenirken dikkatli olmamız gerek” dedi.