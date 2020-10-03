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Araştırma: Nezle, Covid-19’dan korunmaya yardımcı olabilir

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Yeni araştırma, önceden geçirilen nezlenin Covid-19’a karşı bir miktar koruyabileceğini öne sürüyor.
Araştırma: Nezle, Covid-19’dan korunmaya yardımcı olabilir

mBio bülteninde yayımlanan çalışma, Covid-19’a sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün bellek B hücrelerini harekete geçirdiğini gösteren ilk araştırma. Uzun ömürlü bağışıklık hücreleri olan bellek B hücreleri; hastalık yapan mikroorganizmaları (patojen) tespit ediyor, onları yok etmek üzere antikor oluşturuyor ve gelecekte bu patojenleri hatırlıyor.

Patojen bir sonraki kez vücuda girmeye çalıştığında, bu bellek B hücreleri çok daha hızlı faaliyete geçerek enfeksiyonu başlamadan önce temizliyor.
 

Bellek B hücreleri onlarca yıl yaşayabildiğinden, Covid-19 geçiren kişileri sonraki enfeksiyonlara karşı uzunca bir süre koruyabilirler. Fakat durumun doğrulanması için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Çalışma, bellek B hücrelerinde çapraz tepkisellik olduğunu bildirmesi bakımından da ilk olma özelliğini taşıyor. Nezleye sebep olan koronavirüse bir kez saldıran B hücrelerinin, SARS-CoV-2’yi de tanıdığı görülmüş. 

Çalışmanın yazarlarına göre bu durum; yaygın bir koronavirüsün bulaştığı kişilerin (neredeyse herkese bulaşıyor), Covid-19’a karşı (bir dereceye kadar) halihazırda var olan bir bağışıklık sergileyebileceği anlamına geliyor.

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