  • BIST 8016.09
  • Altın 1953.654
  • Dolar 30.1238
  • Euro 32.7779
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

Araştırma: Video oyunları oynayanların işitme kaybı yaşama riski daha yüksek

» »
Uluslararası bir araştırma, uzun süre video oyunu oynayan kişilerin işitme kaybı ve kulak çınlaması yaşama riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Araştırma: Video oyunları oynayanların işitme kaybı yaşama riski daha yüksek

ABD, İsviçre, Çin ve Avustralya'dan araştırmacılar, dünya genelinde yaklaşık 54 bin yetişkin ve çocuğu kapsayan toplam 14 araştırmayı inceleyerek, buldukları sonuçlar ışığında video oyunları ve işitme kaybı arasındaki bağı ortaya çıkaran bir çalışmaya imza attı.

Araştırmacılardan odyolog ve epidemiyolog Dr. Lauren Dillard, yaptığı açıklamada, "Araştırma, uzun süre video oyunu oynayanların, (oynamayanlara kıyasla) işitme kaybı ve kulak çınlaması yaşama riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Yüksek sese maruz kalmanın kulaktaki duyu hücrelerini yorduğunu, bunun da işitmeyi olumsuz yönde etkilediğini belirten Dillard, "Bu durum, geçici işitme kaybına veya kulaklarda çınlamaya neden olabilir. Düzenli veya uzun süreli gürültüye maruz kalmak da zamanla kalıcı işitme kaybına yol açar." ifadelerini kullandı.

Dillard, maruz kalınan ses miktarının mümkün olan her anda gözlemlenmesi tavsiyesinde bulunarak, "İşitme duyunuzdaki değişikliklere dikkat ettiğinizden emin olun. İşitme kaybının temel belirtileri arasında kulak çınlaması, tiz sesleri duymada zorluk ve konuşmaları takip etmekte güçlük yaşama yer alır." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın detayları "BMJ Public Health" adlı dergide yayımlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Artan grip vakalarına karşı uzmanlardan tedbir çağrısı12 Ocak 2024 Cuma 20:07
  • Yoğun bakım üniteleri neden dolu; doktorlar mevcut salgın için ne diyor, neler öneriyor?12 Ocak 2024 Cuma 10:41
  • Pet şişedeki su insan sağlığı için tehlikeli binlerce nanoplastik içeriyor09 Ocak 2024 Salı 21:11
  • Kemoterapiye alternatif kanser tedavisi bulundu08 Ocak 2024 Pazartesi 21:26
  • Sağlıklı uyku düzeni çocukların öğrenme becerisini hızlandırıyor02 Ocak 2024 Salı 22:10
  • Dinçyürek:" 2024 yılında Nalbantoğlu Hastanesi güçlendirilecek" 28 Aralık 2023 Perşembe 16:20
  • 'Pandeminin en yoğun dönemlerindeki kadar salgın var'25 Aralık 2023 Pazartesi 17:12
  • Çocuklarda kışla birlikte RSV vakaları arttı23 Aralık 2023 Cumartesi 13:54
  • Kış mevsiminde sinüzit hastalığı artıyor21 Aralık 2023 Perşembe 20:42
  • DSÖ: COVID'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor21 Aralık 2023 Perşembe 08:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti