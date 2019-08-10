Araştırmalar, Kahve İçmenin Migren Hastalarına İyi Gelmediğini Gösteriyor

Harvard’da yapılan bir araştırma, migren hastalarının gün içerisinde ne kadar kafein tüketmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçlarına göre fazla kafein, sanıldığının aksine baş ağrısını tetikliyor.

Harvard T.H. tarafından yapılan bir araştırma, migren veya migrene yatkınlığı olan biriyseniz sizi kahve tüketimi konusunda uyarıyor. Çalışma, kafeini ve migrene yatkın bireyler üzerindeki etkisini değerlendirerek direkt olarak migreni tetiklememesine rağmen birkaç fincan kahveden sonra migren riskinin önemli ölçüde arttığını tespit etti.

Kafein, popüler olarak bir baş ağrısı sırasında tedavi yöntemi olarak kullanılır. Baş ağrısına yönelik bazı reçetesiz ağrı kesiciler, bu nedenle kafeinle karıştırılır. Bununla birlikte yeni yayınlanan çalışma, kafeinin özellikle popüler uyarıcılara toleransı düşük olan insanlar için nihayetinde işleri daha da kötüleştirebileceğini ortaya koyuyor. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen çalışmada, Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan epidemiyoloji uzmanı Elizabeth Mostofsky, üç popüler kafeinli içecek olan kahve, çay ve kola içmenin gün içerisinde migren yaşama riskini artırdığını söylüyor.

Çalışma, 16 büyük kadın ve erkeklerin bulunduğu 98 katılımcıyla yapıldı. Bu 98 katılımcının hepsi migren hastasıydı. Araştırma ekibi, migren hastalarının günde yalnızca bir veya iki kafeinli içecek içtikleri zamanlarda migrene yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ama kafein tüketiminin artmasıyla beraber bu riskin arttığını ve hastaların migrene daha fazla maruz kaldığını ortaya çıkardılar.

Çalışma sırasında fazla kafein tüketen bireylerin daha fazla migrene yakalanmaları durumundan sonra kafein tüketimini azalttığı gözlemlendi. Herhangi bir şekilde baş ağrısı çekmeyen bireyler ise kafein tüketimlerine olduğu gibi devam ettiler. Bu durum, her iki yönde de ani ve sert değişimlerden kaçınmak için kişilerin kafein tüketimini kontrol altına aldıklarını gösteriyor.