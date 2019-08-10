  • BIST 99.405
  • Altın 264,376
  • Dolar 5,4853
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Araştırmalar, Kahve İçmenin Migren Hastalarına İyi Gelmediğini Gösteriyor

» »
Harvard’da yapılan bir araştırma, migren hastalarının gün içerisinde ne kadar kafein tüketmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçlarına göre fazla kafein, sanıldığının aksine baş ağrısını tetikliyor.
Araştırmalar, Kahve İçmenin Migren Hastalarına İyi Gelmediğini Gösteriyor

Harvard T.H. tarafından yapılan bir araştırma, migren veya migrene yatkınlığı olan biriyseniz sizi kahve tüketimi konusunda uyarıyor. Çalışma, kafeini ve migrene yatkın bireyler üzerindeki etkisini değerlendirerek direkt olarak migreni tetiklememesine rağmen birkaç fincan kahveden sonra migren riskinin önemli ölçüde arttığını tespit etti.

Kafein, popüler olarak bir baş ağrısı sırasında tedavi yöntemi olarak kullanılır. Baş ağrısına yönelik bazı reçetesiz ağrı kesiciler, bu nedenle kafeinle karıştırılır. Bununla birlikte yeni yayınlanan çalışma, kafeinin özellikle popüler uyarıcılara toleransı düşük olan insanlar için nihayetinde işleri daha da kötüleştirebileceğini ortaya koyuyor. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen çalışmada, Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan epidemiyoloji uzmanı Elizabeth Mostofsky, üç popüler kafeinli içecek olan kahve, çay ve kola içmenin gün içerisinde migren yaşama riskini artırdığını söylüyor.

Çalışma, 16 büyük kadın ve erkeklerin bulunduğu 98 katılımcıyla yapıldı. Bu 98 katılımcının hepsi migren hastasıydı. Araştırma ekibi, migren hastalarının günde yalnızca bir veya iki kafeinli içecek içtikleri zamanlarda migrene yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ama kafein tüketiminin artmasıyla beraber bu riskin arttığını ve hastaların migrene daha fazla maruz kaldığını ortaya çıkardılar.

Çalışma sırasında fazla kafein tüketen bireylerin daha fazla migrene yakalanmaları durumundan sonra kafein tüketimini azalttığı gözlemlendi. Herhangi bir şekilde baş ağrısı çekmeyen bireyler ise kafein tüketimlerine olduğu gibi devam ettiler. Bu durum, her iki yönde de ani ve sert değişimlerden kaçınmak için kişilerin kafein tüketimini kontrol altına aldıklarını gösteriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyetisyenlere göre Beyonce’un uyguladığı vegan beslenme planı “tehlikeli”09 Ağustos 2019 Cuma 12:58
  • 2 kişiye kadavradan böbrek nakli operasyonu başarıyla gerçekleştirildi08 Ağustos 2019 Perşembe 14:25
  • Güneyde üçüncü Batı Nil Virüsü vakası08 Ağustos 2019 Perşembe 13:50
  • YDP: "İlaç israfının hesabı sorulacak mı?"08 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
  • Serbest Çalışan Hekimler Birliği: "Sağlık Bakanlığı yıllık ilaç ihtiyacını nasıl tespit ediyor”08 Ağustos 2019 Perşembe 12:25
  • LTB ile Alzheimer Derneği İş Birliği Yapacak08 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
  • Göz kuruluğu sorunu görme kaybına neden olabiliyor!07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:00
  • Bilim insanları: Kırmızı et yerine tavuk yemek meme kanseri riskini azaltabilir07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:39
  • Batı Nil Virüsü'ne karşı ara bölgede BM’yle ortak mücadele07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31
  • Hasta yakınından 'Acil Servis' isyanı07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti