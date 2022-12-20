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Ardahan ve Topçuköy de ‘Sadıkoğlu’ Dedi

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İskele ve yeni bağlanan köylerle birlikte hizmet ağı genişleyerek ve 21 köye ulaşan İskele Belediyesi’nin yeni dönemi için sayılı günler kaldı. İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, köy gezilerinde sona geldi.
Ardahan ve Topçuköy de ‘Sadıkoğlu’ Dedi

Gittiği her köyde güven tazeleyen Başkan Sadıkoğlu’na bir güçlü destek de Ardahan ve Topçuköy’den geldi.  Her iki köyde de meşalelerle, zafer ateşleriyle karşılanan Başkan Sadıkoğlu için hem Ardahan hem de Topçuköy halkı kararını verdi, güçlü bir sesle ‘Sadıkoğlu’ dedi. 

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN SADIKOĞLU’NA BÜYÜK İLGİ

İskele  Belediye  Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’na ilgi yalnızca yetişkinlerden değil, çocuklardan da bir hayli fazlaydı. Çocukların sevgi gösteriyle karşılaşan Başkan Sadıkoğlu da bu sevgiye duyarsız kalamadı. Her bir çocukla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Sadıkoğlu, çocuklara daha iyi bir gelecek, daha yaşanabilir alanlar yaratmaya devam edeceğini söyledi. 

ARDAHAN’DA EN BÜYÜK BAŞKAN ‘HASAN BAŞKAN’ SLOGANLARI ATILDI 

‘Köyümüze hoş geldiniz Başkanım’ pankartıyla karşılandığı Ardahan’da 7’den 70’e herkes İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun etrafında kenetlendi.  Beraberindeki İskele Belediyesi UBP ve DP Meclis Üyesi adayları ile birlikte Ardahan’a çıkarma yapan Başkan Sadıkoğlu, köye girişinde konfetilerle, meşalelerle karşılandı. Her köyde olduğu gibi Ardahan’da da yanan Zafer Ateşi, İskele’yi aydınlattı.  Kadın erkek, genç yaşlı herkesle sohbet eden Başkan Sadıkoğlu, halkın kendisine gösterdiği yakın ilgi ve destekten ötürü teşekkür etti. Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da birliktelik sözü verdi. 

TOPÇUKÖY’DE ‘BAŞKAN SADIKOĞLU’ SLOGANLARIYLA İNLEDİ 


Geçtiğimiz aylarda birincisi düzenlenmesine rağmen halkın yoğun ilgi gösterdiği Adanın birçok noktasından misafirlerin ağırlandığı Topçuköy’de de halk kararını verdi.  1. Bal Festivali ile farkındalık oluşturmayı başaran, her fırsatta ziyaret ettiği Topçuköy’ü bu kez İskele Belediye Başkan Adayı olarak ziyaret eden Sadıkoğlu, kendisi için yakılan tütsüye teşekkür etti ‘evinize hoş geldiniz’ diyen çocukların sloganına hoş buldum diyerek yanıt verdi.  Beni her zaman evimdeymişim gibi karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyorum diyen Başkan Sadıkoğlu, çocuğundan büyüğüne, kadın-erkek herkesin desteği ve güveni sayesinde 26 Aralık sabahına emin adımlarla yürüdüklerini söyledi, kendisi için kutsal olan görevi, yeni dönemde de başarıyla ve alnının akıyla yürüteceğinden kimsenin şüphesi olmamasını istedi. 

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