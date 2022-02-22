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Ares City Run’da 220 Kişi Yarışacak

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Ares Spor Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Ares City Run” yarışı Pazar günü Lefkoşa’da gerçekleşiyor
Ares City Run’da 220 Kişi Yarışacak

START SAAT 10.00’DA DEREBOYUNDA

 Ares City Run yarışına toplam 220 kişi koşacak. 5 kilometre ve 10 kilometre mesafelerinde gerçekleşecek yarış, dereboyu Cafe Pascucci önünden start alacak ve aynı yerde sona erecek. Katılan tüm sporculara bitirme madalyası ve anı tişörtü verilecek organizasyon, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ares Spor Kulübü ve Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü destekleri ile gerçekleşecek

 

Lefkoşa’da bu Pazar büyük bir koşu yarışı gerçekleşecek. Ares Spor Kulübü tarafından düzenlenecek Ares City Run yarışı Lefkoşa Dereboyu’ndaki Cafe Pascucci önünden saat 10.00’da start alacak.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ares Spor Kulübü ve Atletizm Federasyonu işbirliği ile gerçekleşecek yarışa Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü de destek veriyor.

Ares Spor Kulübü tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve “ARES CITY RUN” ismi ile gerçekleşecek yarışta katılımcılar 5 kilometre ve 10 kilometre mesafelerinde mücadele edecek.

 

ARES LEFKOŞA’DA İLKE İMZA ATIYOR

Lefkoşa’da uzun yıllar sonra gerçekleşecek olan koşu yarışı bir spor kulübü tarafından Lefkoşa’da düzenlenecek ilk organizasyon olacak. Katılan ve yarışı bitiren tüm sporculara madalya ile tişört verilecek organizasyonda sporcular Cafe Pascucci önünden start alacak, sırası ile Pronto çemberi, Ledra Palas ışıkları, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı, Meclis-Merkez Bankası, Sosyal Sigortalar güzergahından Başbakanlık ışıklarına kadar koşacak ve Başbakanlık ışıklarından tekrar dereboyuna doğru yönelerek Cafe Pascucci önünde finişe ulaşacak. 1 turu 5 kilometre olarak yarışta 10 kilometre mesafesinde yarışacak sporcular 2 tur atacak.

 

BAŞKAN ÖZSOY’DAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy yarış ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Kulüp olarak uzun zamandır planladığımız bir yarışı gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Lefkoşa’nın merkez bölgesinde gerçekleştireceğimiz yarışımızın kayıtları 21 Şubat Pazartesi itibarı ile kapandı. 220 kişi yarışımıza kayıt yaptı.

Atletizm Federasyonu, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik şubesi amirleri ile yaptığımız görüşmelerde yarış parkurunun güvenliğini sağlamak için herkes seferber olmuş durumdadır.

Katılımcıların güvenli bir şekilde yarışımızı tamamlaması ve keyifli bir yarış geçirmek için elimizden geleni yapacağız.

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Kulüp olarak tüm yönetim kadromuz, hatta sporcu kadromuz ve ailelerimiz büyük özveri ile hazırlanmaktadır. Yarışımıza sponsor olan, destek olan tüm kurumlara ve şahıslara teşekkür ederiz.

Geleneksel hale getirmeyi planladığımız yarışımıza tüm sporseverleri davet eder, keyifli bir yarış olmasını dilerim.”

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