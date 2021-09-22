Arıklı: “İki yol var... Ya zam ya da doğrudan spot piyasadan akaryakıt temini”

Arıklı, KIB-TEK akaryakıt taşıma ihalesi ile ilgili mahkemeye başvuracağını ifade etti, KIB-TEK’in mevcut borçlarından arınması için de iki yolun olduğuna işaret ederek; “Ya zam ya da doğrudan spot piyasadan akaryakıt temini” dedi.

Arıklı, KIB-TEK akaryakıt taşıma ihalesi ile ilgili mahkemeye başvuracağını ifade etti, KIB-TEK’in mevcut borçlarından arınması için de iki yolun olduğuna işaret ederek; “Ya zam ya da doğrudan spot piyasadan akaryakıt temini” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, belgeyle ilgili dava açacaklarını söyledi.“Bugün avukatıma talimat verdim, bu belgeyle ilgili dava açacağım. Bütün sorumluluk Merkezi İhale Komisyonu’nda (MİK) olmak kaydıyla, KIB-TEK bloke artırımını yapacaktır” dedi.

Arıklı, Sidereal şirketinin sunduğu rafineri opsiyon belgesinin geçerli olmadığını yineledi.

Murakıp raporuna göre Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 2019-2020 yılı içerisinde 282 milyon TL zarar ettirildiğini aktaran Arıklı, KIB-TEK’in mevcut borcunun 400 milyon TL civarında olduğunu söyledi.

KIB-TEK’in mevcut borcundan kurtulması için iki yolun bulunduğunu belirten Bakan Arıklı, “Ya büyük zam yapılacak ya da kuruma doğrudan spot piyasadan akaryakıt temini için bir şans verilecek” dedi.

Geçtiğimiz ay KIB-TEK’in tahsilat oranının yüzde 96 olduğunu ve bu oranın da 140 milyon TL civarında bir rakama tekabül ettiğini aktaran Arıklı, Akaryakıt bedeli olarak ödenen rakamın ise 150 milyon TL olduğunu söyledi.