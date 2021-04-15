Arıklı: Nisan 2022 tarihi iletildi, değerlendiriyoruz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında erken seçim tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, hükümet ortaklarından kendilerine iletilen 3 Nisan 2022 tarihli erken seçim önerisini parti içinde değerlendirdiklerini söyledi.

Bu konudaki kararlarını bugün Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde netleştirmiş olacaklarını ifade eden Arıklı, ülkenin icraatlara ihtiyacı olduğuna işaret ederek konuyu değerlendirirken bu noktayı da göz önünde bulunduracaklarının altını çizdi.

Bakan Arıklı, muhalefetin yapmış olduğu erken seçim çağrılarına da değinerek, bu çağrıları samimi bulmamakla birlikte ülkeyi yönetmeye talip olmaları durumunda muhalefet partilerinin plan ve projelerini duymak istediğini de sözlerine ekledi.