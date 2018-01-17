Arıklı: “Sendikalara karşı mücadele başlatacağız”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı bir televizyon programında hükümete gelmeleri halinde sendikalara karşı mücadele başlatacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Merhaba Yeni Gün” programına katılıp Baykan Gürses Özdağ’ın sorularını yanıtlayan Arıklı, sendikaların devlet içerisinde devlet olduğunu iddia ederek sendikalara karşı hareket alanlarını kısıtlayıcı adımlar atacaklarını vurguladı.

Dünyanın hiçbir ülkesinde sendikaların kendi alanları dışındaki konulara karışmadığını iddia eden Arıklı, “Türkiye’deki ve güney Kıbrıs’taki sendikal anlayışı buraya getireceğiz” dedi.

Özellikle profesyonel sendikacılığa karşı olduğunu ifade eden Arıklı, “Yan gelip yatan sendikacıları devlet ödüyor, sonra bu sendikacılar dönüp devlete kan kusturuyor” iddiasını ortaya attı.

Arıklı, özel sektörde sendikalaşmaya karşı olduğunu, mevcut sendikal anlayış nedeni ile bu fikre sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Bir hastanın bir doktoru darp etmesi nedeniyle sendikanın eylem yapmasına karşı olduğunu vurgulayan Arıklı, bu anlayışı ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurucularından olan Arif Hasan Tahsin’e ve Kıbrıs’ta bir çözüm için mücadele eden kesime karşı 20 yıl önce yazdığı tehdit ve hakaret dolu yazılardan dolayı “Pişmanım” açıklamasını yapan Arıklı, bu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden sendikalara aba altında sopa gösterdi.

Özellikle eğitim konusunda verdiği yanlış bilgilerle eğitim sendikalarını hedefine koyan Arıklı, sendikaların hareket alanlarını kısıtlamak için gerekli adımları atacaklarını söyledi. (sozkibris.com)