Arjantinli Bilim insanlarından Kötü Haber: İşe Yaramıyor

Arjantin'de bilim insanları tarafından gerçekleştirilen klinik deneylerde, korona virüs geçirmiş kişilerin kanından elde edilerek hastalığa yakalanan kişilerin tedavisi için kullanılan plazmaların etkisinin yok denecek kadar az olduğunu açıkladı.

Arjantinli bilim insanları, tüm dünyada geniş bir çevre tarafından merak edilen önemli bir soruya ilişkin cevaplamada bulundu.

Uzmanlar daha önce korona virüs geçiren kişilerden alınan plazmanın, daha sonra diğer korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmasının etkilerini araştırdı.

TKİSİ ÇOK SINIRLI

The New England Journal'da yayınlanan araştırma, daha önce Covid-19'a yakalanan ve iyileşen kişilerin kanlarından alınacak plazmanın, acil durumlarda Covid-19 hastalarına verilmesinin etkisinin çok az olduğunu ortaya koydu.

EKİM AYINDA DA BİR ARAŞTIRMA YAPILMIŞTI

Ekim ayında Hindistan'da gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda daha önce Covid-19'a yakalanan ve iyileşen kişilerin kanlarından alınacak plazmanın, nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomları iyileştirdiğini, ancak hastalığın ilerleme riskini azaltmadığını ve solunuma etkisini azaltmadığı öne sürülmüştü.