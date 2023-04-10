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Arsenal’in 2 farkla öne geçtiği nefes kesen maçta Liverpool geri döndü

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Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool 2-0 geriye düştüğü maçta Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Nefesleri kesen mücadelede şampiyonluk peşinde olan Arsenal 1 puana razı oldu.
Arsenal’in 2 farkla öne geçtiği nefes kesen maçta Liverpool geri döndü

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen 4 gollü maçın son anlarında Liverpool inanılmaz goller ve galibiyeti kaçırdı.

Arsenal, 8. dakikada Gabriel Martinelli öne geçti. Martinelli, 28’de asisti yaptı ve Gabriel Jesus farkı ikiye çıkarttı.

Liverpool, 42. dakikada Muhammed Salah ile farkı 1’e indirerek soyunma odasına gitti. İkinci yarıya da baskıyla başlayan Liverpool, 52. dakikada penaltı kazandı. Muhammed Salah, penaltı vuruşunu dışarıya gönderdi.

Beraberlik için yüklenen Liverpool’da puanı getiren isim Firmino oldu. Yıldız golcü 87. dakikada skora eşitliği getirdi.

UZATMADA MÜTHİŞ FIRSAT KAÇTI

Büyük heyecana sahne olan maçın son anlarında Liverpool üst üste goller kaçırdı. 90+5’te ise Liverpool’un stoperi Konate’nin kaleye yarım metre mesafeden göğsüyle yaptığı vuruşu Arsenal kalecisi Ramsdale adeta uzayarak çizgiden çıkardı.

PUAN FARKI 6’YA DÜŞTÜ

Anfield Road’daki 6 maçlık mağlubiyet serisini kıran ancak 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, puanını 73’e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Manchester City ile olan farkı 6’ya çıkardı.

Kazanamadığı son 4 lig maçında 2. beraberliği alan Liverpool, puanını 44 yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 4. sıranın 12 puan uzağında kaldı.

Arsenal, gelecek hafta West Ham deplasmanına gidecek. Liverpool ise Leeds United’ın konuğu olacak.

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