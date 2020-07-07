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Artemis 420 kişiyi kapı önüne koymak istedi!

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Bafra’da faaliyet gösteren Kaya Artemis Otel 420 personelin işine son vermek istediği iddiaları üzerine  Otel ve Casino çalışanları ayaklandı,
Artemis 420 kişiyi kapı önüne koymak istedi!

Bafra’da faaliyet gösteren Kaya Artemis Otel 420 personelin işine son vermek istediği iddiaları üzerine  Otel ve Casino çalışanları ayaklandı, yaşanan krizin ardından Çalışma Dairesi soruna müdahale etti, çalışma izinleri 1 ay uzatlıyor.

İSTİFAYA ZORLADILAR

Aylardır tek kuruş dahi ödeme alamadığını belirten çalışanlar, kendilerine tazminat ödememek adına bir birtakım belgeler imzalatıp yönetimin kendilerini istifaya zorladığını kaydetti.

MARKETE BORÇ YAPTIK ŞİMDİ KAPI ÖNÜNE KOYMAK İSTİYORLAR

Çalışanlar pandemi sürecşnde maddi olarak çok zorluk çektikllerini ve borç içinde olduklarını söyledi ''İş yerimize güvenip pandemi sürecinde sadece marketlere 2’şer bin TL borç yazdırmak zorunda kaldık. Şimdi ise kurduğumuz tüm düzeni 3 gün içerisinde bozup, adeta 5 kuruşsuz bizi işten durdurmak istiyorlar” diyerek devletten yardım talebinde bulundular. Yurtdışından gelen çalışanların dönüş parasını bile karşılayamadığını da söylediler.  

ÇALIŞMA DAİRESİ ARAYA GİRDİ

Yaşanan krizden sonra Çalışma Dairesi otel yönetimi ile görüşme yaptı. Görüşme sonunda otel yönetimi ile süreyi 10 Ağustos tarihine kadar uzatma yönünde uzlaşıya varılırken, bu tarihe kadar personele yarı maaş ödenmesi yönünde karar çıktı.

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