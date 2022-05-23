Arter: Maraş'ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plaj açılmadı

Arter, Kapalı Maraş'ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plajın açılmadığını vurgulayarak, bölgede kamuya ait bölümlerde ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü, bölge için ne gerekiyorsa yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Gazimağusa bölgesinde yer alan ve kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020'de başlayan Maraş bölgesinin açık bölümlerinde Gazimağusa Belediyesi tarafından çalışmalar devam ederken, geçen yıl açılan plaj bölgesinde de düzenlemeler yapıldı.

Ekim 2020'de açılım süreci başlayan ve Temmuz 2021 itibarıyla da ikinci aşamaya geçilen Maraş'ta şu ana kadar yüzde 3,5'lik bölüm, askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirildi.

Bu kapsamda geçen yıl yaz sezonunun başında Maraş'ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunulurken, bu bölgedeki düzenlemeler devam ediyor.

Maraş'ın giriş kapısı yakınında bulunan ve "1 numaralı plaj" olarak adlandırılan bölgede Gazimağusa Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapıldı. Alana şezlonglar ile şemsiyeler yerleştirildi ve cankurtaranlar görevlendirildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, plaj bölgesinde bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Maraş'ta açılım sürecinin başlamasının ardından belediyenin çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Arter, "1 numaralı plaj da geçen yıl kullanılan bir yerdi ancak istediğimiz düzenlemeyi yapmamıştık. Orada bir temizlik gerekiyordu. Orayı şu an temizledik, geçen sene olmayan şezlong ve şemsiyeleri bu yıl düzenleyerek, insanların diğer plajları da kullandığı gibi kullanılır hale getiriyoruz." dedi.

Arter, Maraş'ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plajın açılmadığını vurgulayarak, bölgede kamuya ait bölümlerde ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü, bölge için ne gerekiyorsa yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Rum kesiminden Maraş açılımı ve bölgedeki düzenlemelere ilişkin tepkilere değinen Arter, Rumların tepki göstermek yerine masada Kıbrıs konusunun müzakere edilecek bir ortamın oluşturulması için uğraş vermesinin daha doğru olacağını da söyledi.

Arter, ziyaretçilerin talebi karşısında da yeni düzenlemelerin yapılacağın da sözlerine ekledi.

Maraş içerisindeki "2 numaralı plaj" olarak anılan bölgede de geçen yıl düzenlemeler yapılmıştı.

Bölgeyi ziyaret eden KKTC vatandaşı Ahmet Çakıcı, “Maraş'ı gezmenin güzel bir duygu olduğunu, böyle bir yerin kapalı kalmasının anlamsız, turizme kazandırılmasının doğru olduğunu” söyledi.

Türkiye'den KKTC'yi ziyarete gelen Erdal Kalaycı, “Maraş'ın mükemmel bir yer olduğunu söyleyerek, açılım kararının da doğru olduğunu” belirtti.

Kalaycı, Maraş'ta yaşayan eski sakinlerin de evlerine dönmesinin de önemine değinerek, "Maraş'ın açılmasıyla çok iyi bir adım atılmış, bunu yapanları tebrik ediyorum." dedi.

Destine Kahraman ise Maraş'ın halka açılmasının ve yeni düzenlenen plajın da “ziyaretçiler açısından iyi olduğunu” söyledi.

SALGIN SÜRECİNE RAĞMEN MARAŞ'A İLGİ YOĞUN OLDU

Maraş, bu süreçte salgın koşullarına rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

AA muhabirinin yetkililerden elde ettiği bilgiye göre, açılım sürecinin başlamasıyla 485 bini aşkın yerli ve yabancı turist Maraş'a ziyarette bulundu.

Bu süreçte "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'ta atılan adımlar, bölgenin çehresini değiştirdi.

Türkiye'nin de desteğiyle Gazimağusa Belediyesi ziyaretçilerin hoş zaman geçirmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sundu.

Belediye tarafından bölgeyi ziyaret edenlerin plaj bölgesine ulaşımını kolaylaştırmak maksadıyla 19 Haziran 2021'den itibaren ziyarete açık bölgedeki yol güzergahında otobüs ile ring servisi yapılmaya başlandı.

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı (çay bahçesi) ve içindeki tesisler yenileme çalışmaları tamamlanarak 20 Temmuz 2021'de hizmete sunuldu.

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi de 20 Temmuz 2021'de ibadete açıldı. 47 yılın ardından yeniden açılan Mescitte, 23 Temmuz 2021'de ilk cuma namazı kılındı.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgenin açılan bölümlerinde bazı sosyal etkinlikler de yapılıyor. Bu süreçte, çeşitli STK'ler tarafından da bölgeye ziyaretler gerçekleştirilirken, birtakım sportif faaliyetler de düzenlendi.

Bölgeye turlar düzenleniyor, kafileler rehberler eşliğinde bölgeyi geziyor ve bilgi alıyor.

Maraş, yaz döneminde 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

RUM KESİMİNİN MARAŞ'LA İLGİLİ AÇIKLAMALARINA KKTC'DEN TEPKİ

KKTC'de Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kapalı Maraş'a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını sürdürmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve Kapalı Maraş ile ilgili tek yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunu bir kez daha kayda geçirmekte yarar görmekteyiz. KKTC hükümeti, GKRY'nin iddia ettiği gibi Kapalı Maraş'ta yeni bir plaj açılması kararı almış olmayıp, halihazırda kullanıma açık bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına birtakım iyileştirme çalışmaları başlatmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

KKTC makamlarının, Maraş'ta atılacak adımlar konusunda başta Rum tarafı olmak üzere hiçbir merciden icazet almayacağı vurgulanan açıklamada, "Dünyada daha önemli birçok konu dururken, GKRY'nin gerek BM gerek diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşları yanıltmak suretiyle meşgul etmesi büyük bir sorumsuzluk göstergesidir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

MARAŞ AÇILIMI

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması hedefleniyor.

AA