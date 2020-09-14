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ARUCAD’da %100 burs için mülakat günü 17 Eylül

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ARUCAD’da %100 Burs için mülakat günü 17 Eylül
ARUCAD’da %100 burs için mülakat günü 17 Eylül

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), burs oranını%90 ve % 100’e yükseltmek isteyen adaylar için, 17 Eylül Perşembe günü mülakat düzenliyor.

 

ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencileri, Üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız %75 burs ile yerleştirecek. Burs oranını %90 ve %100’e yükseltmek isteyen adaylara yönelik, 17 EylülPerşembe günü Üniversite’nin Girne’deki Kampüsünde veya tercihe bağlı çevrimiçi (online)ortamdamülakat gerçekleşecek.

 

YÖK ve YÖDAK onaylıARUCAD’ın Bölümlerinden birincilikle mezun olanlar, işe yerleştirme garantisine sahiptir.Üniversite, bölüm birincilerine işe yerleştirme garantisi sağlayarak öğrencilerine kariyerlerinde bir adım önde başlama olanağı sunmaktadır.

 

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine, Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasına dayanan öğrenci değişim programı ile çift diploma fırsatı sunmaktadır. Manchester School of Art, Birleşik Krallık’taki Üniversiteler Rehberi 2020’ye göre, İngiliz üniversitelerinin en iyi 10 sıralamasında yer alan ve İngiltere’nin en köklü ikinci sanat ve tasarım okuludur.   

 

Adaylar, ARUCAD’ınsunduğu%100’e varan burs olanakları, mülakatvekayıtkoşullarıileilgiliayrıntılıbilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesiüzerindenve 0533 873 85 85/0533 850 96 56 numaralı WhatsApp hattındanulaşabilecek.        

 

Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimiolmak üzere 10 Bölümü bulunan ARUCAD’ın bölümleri YÖK ve YÖDAK onaylıdır.

           

ARUCAD’da öğrencilere, edinecekleri teorik bilgileri, çok çeşitli atölye çalışmaları ile uygulamaya dönüştürmelerini ve farklı alanlarda tecrübe kazanmalarını sağlayan yaratıcı bir ortam sunulmaktadır.    

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