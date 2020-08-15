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ASELSAN, Kıbrıs İleri Teknoloji Merkezi için mühendis aradığını duyurdu

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ASELSAN, Kıbrıs İleri Teknoloji Merkezi için mühendis aradığını duyurdu
ASELSAN, Kıbrıs İleri Teknoloji Merkezi için mühendis aradığını duyurdu

ASELSAN, yeni kurulan Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde çalışmak ve ileri araştırma faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere mühendis ihtiyacı olduğunu bildirdi.

ASELSAN’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yeni kurulan ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde çalışmak ve ileri araştırma faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere mühendis ihtiyacımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

- Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
- Haberleşme/Mikrodalga konularında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olan,
- İyi derecede İngilizce bilen,
- RF/Mikrodalga tasarımın yapıtaşlarını oluşturan konuların herhangi birisinde veya birkaçında bilgi sahip olan,
- Aktif/pasif RF/MW malzemelerle ilgili detaylı bilgi birikimine sahip olan,
- RF/MW tasarımla ilgili benzetim programlarını (ADS v.b.) kullanabilen,
- RF/MW ölçüm ve tasarım tekniklerini kullanabilen,
- Meta-malzemeler, RF güç yükselteçleri veya anten tasarımı konularından birisinde tercihen deneyimi olan,
- Üniversiteler ile ortak araştırma yapma ve çalışma kültürüne sahip olan,
- Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü,
- Yeni teknolojileri takip eden, gelişime açık ve öğrenmeye istekli,
- Takım çalışmasına uyumlu, enerjisi ve kişisel motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, proaktif ve disiplinli,
- Dikkatli, detaycı, yapıcı, süreç veri ve sonuç odaklı,
- Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI:

- ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program Müdürlüğü’nde, araştırma geliştirme ve tasarım faaliyetlerini yürütmek,
- Meta-malzemeler, anten tasarımı veya RF güç yükselteçleri konularından birisinde araştırma çalışmaları yürütmek,
- Çalışma konuları ile ilgili üniversitelerle projeler başlatmak ve ortak araştırma çalışması yürütmek,
- ASELSAN Araştırma Merkezi Direktörlüğü ve ASELSAN Sektör Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde çalışmak,
- Sistem/Alt Sistem seviyesi tasarım, entegrasyon ve test faaliyetlerinde görev almak.

* ASELSAN'a yapılan başvuruların, eş zamanlı olarak, aday veri tabanımızda saklı tutulmak üzere, www.aselsan.com.tr üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.
** www.aselsan.com.tr üzerinden gerçekleştirilen başvurularda çalışılmak istenen ülke olarak K.K.T.C. seçilmesi gerekmektedir.
*** ASELSAN İşe alım kriterlerine, ASELSAN internet adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

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