Asgari Ücret Komisyon 21 Ocak Pazartesi toplanıyor

Hür-İş, sağlık problemi yaşayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i bugün hastanede ziyaret ettiğini ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının 21 Ocak pazartesi günü yapılması kararı aldıklarını bildirdi.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda yazılı açıklamasında, “Sayın bakanın göreve geldiği ilk günden beri işçiden taraf sergilediği olumlu tavrını bilmemizden ötürü yaptığımız görüşme sonucunda 21 Ocak Pazartesi günü sabah saat 09.30’da bakanlık binasında toplanma kararını aldık” dedi.

Çaluda, Hür-İş Federasyonu olarak Asgari Ücretin günün koşullarına uygun olması ve 1 Ocak 2019 itibarı ile geçerli olması için bakanlık ile görüş alışverişinde bulunduklarını ve bunun olması adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.