Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı olmayanlara yaptırım gelir mi?

Corona virüs salgını ile mücadelede en etkili silah olarak görülen aşılama hem Türkiye’de hem de birçok ülkede istenilen seviyelere ulaşamadı.

Corona virüs salgını ile mücadelede en etkili silah olarak görülen aşılama hem Türkiye’de hem de birçok ülkede istenilen seviyelere ulaşamadı. Aşı hakkı bulunmasına rağmen milyonca kişi aşı olmayı istemiyor. Birçok ülkede uygulanmaya başlanan, aşı olmayanlara yönelik yaptırımlar Türkiye için de gündeme geldi.

AŞI OLMAYANLARA YAPTIRIM GELİR Mİ?

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu an aşı zorunluğunun ya da yaptırımlarının olmadığını belirtti. Sağlık Bakanı Koca “Salgının seyrini dikkate alarak zorunlu uygulamalar getirilmesi gerektiği çokça dile getiriliyor. Hatta bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor” derken, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak, herkes yapıyor, herkes istiyor diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım.”