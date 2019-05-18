Aşırı işlenmiş gıdalar 'daha çok yediriyor'

Deneme için 20 kişi bir laboratuvarda bir ay geçirdi.

Katılımcılara verilen gıdalardan istedikleri kadar yemeleri istendi ve araştırmacılar yenilen her şeyi teker teker kaydetti.

Bu gönüllülerden bir gruba 15 gün boyunca aşırı derecede işlenmiş, bir gruba da işlenmemiş gıdalar verildi ve ikinci 15 günde bu durum tersine çevrildi.

Katılımcılar aşırı işlenmiş gıda tükettikleri 15 günde günde ortalama 508 kalori daha fazla tükettiler ve sonunda 1 kilo aldılar.

Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Ulusal Enstitüsü'nden Dr. Hall BBC'ye yaptığı açıklamada "Aşırı derecede işlenmiş gıdalar kalori tüketimini, kiloyu ve vücuttaki yağı etkiliyor." dedi.

Dr. Hall, daha önceki çalışmalarda ABD'de deki "obezite salgınına" insanların günde ekstra 250-300 kalori almalarının yol açtığına inanıldığını vurguladı.