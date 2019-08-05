Astronotlar ilk uzay uçuşları öncesinde neden otobüsün arka tekerleğine işiyor?

Astronotların uzaya çıkmadan önce uyguladığı en ilginç rutin Gagarin'in ilk olarak yaptığı ilginç "pit-stop".

Yuri Gagarin kendisini uzaya çıkaracak Vostok mekiğine gitmeden yarım mil öncesinde kendilerini taşıyan otobüsten inerek aracın sağ arka tekerleği üzerine çişini yapıyor. Gagarin, 12 Nisan 1961'de başarılı bir uzay yolculuğu yapınca bu ilginç olay astronotlar arasında bir batıl inanca dönüşüyor. Baykonur'da uzaya çıkmadan önce her astronot ve kozmonot, Gagarin'in anısına bu ilginç rutini gerçekleştiriyor.

Ekim ayından itibaren ise Parmitano, ISS görevlerinde liderlik üstlenen ilk İtalyan ve üçüncü Avrupalı astronot olacak.