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ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı

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ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı
ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı

ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi. Öz, "Zafer Partisi adına konuşamam ama ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakından yana" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığını ikinci tura kalmasının ardından kilit isim haline gelen Sinan Oğan'ın ikinci turda kime destek vereceği tartışılırken, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı.

 

'PROTESTO OYLARI BİZDE TOPLANDI'

Sinan Oğan'ı aday gösteren ittifakın iki bileşeninden Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, protesto oylarının kendilerinde toplandığını söyleyerek ikinci tur için "Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakından yana" dedi.

'GEREKEN DERS' ÇIKIŞI

Gazeteci Gürkan Hacır'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Öz, "İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım" yorumunu yaptı.

Hacır'ın, Öz'le yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımı şöyle:

"Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Dr Vecdet Öz’le görüştüm. İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım. Protesto oyları bizde toplandı. Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakından yana.'"

 

Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Dr Vecdet Öz’le görüştüm. “İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım. Protesto oyları bizde toplandı. Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakından yana.”

— gürkan hacır (@gurkanhacir) May 16, 2023

ATA İttifakı, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nden oluşuyor.

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