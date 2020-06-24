Atakan, '1 Temmuz' kararıyla ilgili konuştu: "Bugünkü toplantıda netleşecek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ülkemize karantina olmadan girişlerin başlayacağı 1 Temmuz tarihinin değişip değişmeyeceğinin bugün yapılacak toplantıda belli olacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda 4-5 bakanlık bugün bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Atakan, daha katı bir prosedürün de izlenebileceğini ifade etti.

“KATEGORİLERDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR”

Pazar günü, geçtiğimiz gün ve dün üst üste 3 Bakanlar Kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Atakan, dün haftalık rutin önerilerin görüşüldüğünü ve bundan dolayı açıklama olmadığını belirtti.

1 Temmuz kararın erteleneceğiyle ilgili henüz alınmış bir kararın olmadığını ifade eden Atakan, bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda 4-5 bakanlık bir araya geleceklerini söyledi.

1 Temmuz sürecinin nasıl koordine edileceğiyle ilgili bir toplantı gerçekleştireceklerini dile getire Atakan, ülkeye gelişlerle ilgili daha önce açıkladıkları 3 kategorinin olduğunu söyledi.

Parametrelerin değişiklik göstermesiyle bu kategorilerde değişiklik yapılabileceğini ifade eden Atakan, bu kategorilerin bugün netleşeceğine dikkat çekti.

“HÜKÜMET OLARAK SESSİZ KALMAYIZ”

Sağlık Bakanlığı’nın bugün son gelişmeleri ve bilgileri kendileriyle paylaşacağını belirten Atakan, karar aldıkları günden bugüne bazı parametre değişikliklerinin olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın bunları güncelleyeceğini ifade eden Atakan, takip sistemi ve test sistemiyle ilgili bugün Ulaştırma Bakanlığı’nda toplantı olacağını söyledi.

Toplantı sonucunda kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Atakan, “1 Temmuz tarihinin değişeceğiyle ilgili bir karar yok. Bu yönde bir değişiklik olması gerekliliği varsa hükümet olarak sessiz kalmayız” dedi.

Ekstra tedbirlerin de olabileceğini kaydeden Atakan, tarihte de bir değişiklik olabileceğini söyledi.

Daha katı bir prosedürün de izlenebileceğinin altını çizen Atakan, bugün toplantıda bu konuların netleşeceğini kaydetti.