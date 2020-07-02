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Atakan, bugün başlayan Girne Batı Çevreyolu I. Etap çalışmalarında incelemelerde bulundu

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Bakan Atakan bugün başlayan Girne Batı Çevreyolu I. Etap çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Atakan, bugün başlayan Girne Batı Çevreyolu I. Etap çalışmalarında incelemelerde bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Karayolları Dairesi kontrolör ekibi ile birlikte, bugün başlayan Girne Batı Çevreyolu I. Etap çalışmalarında incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Girne Batı Çevreyolu II. Etabı olan 13 km'lik Alsancak-Karşıyaka kesiminin I. Etap yol yapım çalışmalarına, temel yapımı ile başlandı.

Çalışmalar çerçevesinde mevcut su, telefon, elektrik ve fiberoptik altyapılarının ötelenmesi, etap boyunca mevcut dere, su akarı gibi yolu kesen noktalarda, son dönem yağış oranlarına göre boyutlandırılmış menfez geçişlerinin yapılması, yol aydınlatma altyapısının kurulumu ve otokorkuluk yapımı hayata geçirilecek. 

Çalışmaların tamamının paralel bir şekilde yürütüleceği I. Etap’ın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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