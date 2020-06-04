Atakan: "Türkiye-KKTC uçuşlarının tarihi belli olunca kamuoyu ile paylaşacağız"

Ulaştırma Bakanı Atakan, Türkiye-KKTC uçuşlarının 10 Haziran'da başlayacağı ile ilgili çıkan haberler üzerine; söz konusu uçuşların nasıl ve hangi koşullarla başlaması çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye-KKTC uçuşlarının 10 Haziran'da başlayacağı ile ilgili çıkan haberler üzerine Kıbrıs Postası'na açıklama yaparak, söz konusu uçuşların nasıl ve hangi koşullarla başlaması çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Atakan, ilgili tarih belli olduğunda bunun kamuoyu ile paylaşacağını bilgisini de verdi.

Atakan "Mevkidaşımızın açıklamasında 10 haziran itibariyle aralarında KKTC'nin de bulunduğu belirlenen bazı ülkelere tarifeli seferlerin başlayabileceği duyuruldu. Bu yönde tarifeli seferlerin nasıl, hangi koşullarda, nasıl bir frekans içinde başlayabileceğine yönelik çalışmalar bakanlığımızca yürütülüyor. Eş zamanlı olarak bu çalışmaları mevkidaşımızla paylaşıp uygun başlama tarihini kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Bakan Atakan, KKTC'ye girişlerle ilgili kararların daha önceden açıklandığını vurgulayarak "Öte yandan 1 Temmuz tarihine kadar ülkemize giriş yapabilecek kişiler ve koşulları belirlenmiş durumdadır. Dolayısı ile başlayacak olan tarifeli seferler bakanlar kurulunca alınan mevcut kurallara uygun şekilde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.