  • BIST 109.524
  • Altın 370,904
  • Dolar 6,7547
  • Euro 7,6079
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

Atakan: "Türkiye-KKTC uçuşlarının tarihi belli olunca kamuoyu ile paylaşacağız"

» »
Ulaştırma Bakanı Atakan, Türkiye-KKTC uçuşlarının 10 Haziran'da başlayacağı ile ilgili çıkan haberler üzerine; söz konusu uçuşların nasıl ve hangi koşullarla başlaması çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.
Atakan: "Türkiye-KKTC uçuşlarının tarihi belli olunca kamuoyu ile paylaşacağız"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye-KKTC uçuşlarının 10 Haziran'da başlayacağı ile ilgili çıkan haberler üzerine Kıbrıs Postası'na açıklama yaparak, söz konusu uçuşların nasıl ve hangi koşullarla başlaması çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Atakan, ilgili tarih belli olduğunda bunun kamuoyu ile paylaşacağını bilgisini de verdi.

Atakan "Mevkidaşımızın açıklamasında 10 haziran itibariyle aralarında KKTC'nin de bulunduğu belirlenen bazı ülkelere tarifeli seferlerin başlayabileceği duyuruldu. Bu yönde tarifeli seferlerin nasıl, hangi koşullarda, nasıl bir frekans içinde başlayabileceğine yönelik çalışmalar bakanlığımızca yürütülüyor. Eş zamanlı olarak bu çalışmaları mevkidaşımızla paylaşıp uygun başlama tarihini kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Bakan Atakan, KKTC'ye girişlerle ilgili kararların daha önceden açıklandığını vurgulayarak "Öte yandan 1 Temmuz tarihine kadar ülkemize giriş yapabilecek kişiler ve koşulları belirlenmiş durumdadır. Dolayısı ile başlayacak olan tarifeli seferler bakanlar kurulunca alınan mevcut kurallara uygun  şekilde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatalköy’deki Bazı Yerlerde Elektrik Kesintisi Olacak04 Haziran 2020 Perşembe 16:36
  • Akıncı Yarın Düzenlenecek Etkinlikte Çevre Günü Mesajını Paylaşacak; Etkinlikte Belgesel De Gösterilecek04 Haziran 2020 Perşembe 16:35
  • Yüksek Savcılar Kurulu Başsavcı Yardımcısı Mevkii İçin Dilekçe Kabul Edecek04 Haziran 2020 Perşembe 16:34
  • YÖDAK ile KTMMOB yetkilileri bir araya geldi04 Haziran 2020 Perşembe 16:33
  • Sağlık Bakanı Pilli: 1 Temmuz’dan sonra karantinasız gelişleri değerlendirme kararı alındı04 Haziran 2020 Perşembe 15:55
  • Kayseri'den KKTC'ye 96 Bin Çilek Fidesi İthal edildi04 Haziran 2020 Perşembe 15:51
  • Polis Sahte Para Konusunda Uyardı04 Haziran 2020 Perşembe 15:47
  • Döviz Bürosu Çalışanı Elindeki Sahte 500 Euro’yu Bilerek Müşteriye Verdi04 Haziran 2020 Perşembe 15:46
  • CTP Milletvekili İncirli:İkinci dalga gelmeden gereken altyapının sağlanması gerek04 Haziran 2020 Perşembe 15:43
  • Pilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız04 Haziran 2020 Perşembe 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti