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Atakan:İngiltere’deki vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyoruz

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Atakan:İngiltere’deki vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyoruz
Atakan:İngiltere’deki vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere’de kalan Kıbrıslı Türklerin taleplerini takip ettiklerini, İngiltere’den yapılması planlanan uçuşların, ilgili mercilerdeki izin sorununun aşılmaya çalışıldığını söyledi.

Bakan Atakan, sürecin netleşmesine müteakip bu konuda da gerekli bilgilendirme yapılacak” dedi.

Atakan’ın paylaşımı şöyle:

“İngiltere’de kalan vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyoruz. İngiltere’den yapılması planlanan uçuşların ilgili mercilerdeki izin sorunu aşılmaya çalışılıyor. Sürecin netleşmesine müteakip bu konuda da gerekli bilgilendirme yapılacak.”

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