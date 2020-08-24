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Atalay’dan Giresun’daki sel ile ilgili açıklama: “Derin üzüntü içerisindeyiz”

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Atalay’dan Giresun’daki sel ile ilgili açıklama: “Derin üzüntü içerisindeyiz”
Atalay’dan Giresun’daki sel ile ilgili açıklama: “Derin üzüntü içerisindeyiz”

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Türkiye'nin Giresun ilinde meydana gelen sel nedeniyle, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de halen bulunamadığı, bölge insanının çok ağır maddi kayıplara uğradığı felaketten dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu belirtti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan ancak özellikle Giresun'da can kayıplarına ve ağır hasara neden olan sel baskınlarında kayıp olarak aranan kardeşlerimizin sağ salim bulunması için tüm kalbimizle dua ediyoruz.

Böyle felaketlerin yeniden yaşanmaması için gerekli çevresel ve teknik tedbirlerin topyekun alınacağı inancıyla, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, Türk halkına başsağlığı dilerim.

Rabbim, gerekli tedbirleri almayı nasip etsin, her türlü felaketten korusun”

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