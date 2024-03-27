Ataoğlu: İnsanlık dışı ambargoları aşıyoruz, aşmaya devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, uluslararası alanda eğitim veren 15 üst düzey antrenörlerin ve 8 yerli antrenörün katılımıyla GTF Uluslararası Grand Master ve Master seminerini kabul etti.

KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu başkanı 9. Dan Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığı’ndaki heyet, Bakan Ataoğlu’na seminer ve konferans için ortaya koyduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

ATAOĞLU; “20 FARKLI ÜLKEDEN SPORCULARI, KKTC’DE AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu kabulünde yaptığı konuşmasında, konferans ve seminer için KKTC’de bulunan sporcuları, KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataoğlu, yıllardan beridir Kıbrıs Türkü’nün, insanlık dışı izolasyon ve ambargolara nedeniyle, dünyadan tecrit yaşamak zorunda bırakıldığını belirterek, “bizler bu insanlık dışı uygulamaları, spor ile, sanat ile, kültürümüz ile aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz. Bundan dolayı, ülke gençlerimizin uluslararası müsabakalarda, diğer ülke gençleri ile yarışabilmesi adına elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu böylesi uluslararası bir seminer ve konferansı, KKTC’de düzenlenmesine vesile olan KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Başkanı 9. Dan Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen nezdinde, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

GÖKBİLEN: “DESTEKLERİNİZ BİZİM İÇİN MOTİVE KAYNAĞI OLUYOR”

KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Başkanı 9. Dan Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen de kabulde yaptığı konuşmasında Ataoğlu’na, spora dolayısı ile gençlere verdiği katkıların her zaman için Federasyon bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.