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Ataoğlu: Keşfedilen Doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti’ne Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum.

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Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir müjdeye şahit olduk. Keşfedilen Doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti’ne Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum.
Ataoğlu: Keşfedilen Doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti’ne Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum.

Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir müjdeye şahit olduk. Fatih Sondaj Gemisi’nin Trabzon Limanı’ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu ve yükselişi, nice müjdelere ilanihaye sürmesini, umut ediyor, yine Doğu Akdeniz’de sürdürülen faaliyetlerin de aynı şekilde ‘müjdeli’ bir sonuca bağlanmasını diliyorum.

Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesi sevgiyle selamlıyor, başarılarının devamını diliyorum.                                              

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