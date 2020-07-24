Ataoğlu, 'telefonla aradılar' konusuna açıklık getirdi: "Bu iş Ocak ayından başladı..."

Ataoğlu, yeni koalisyon görüşmelerine ilişkin sorulara açıklık getirdi.

Fikri Ataoğlu “Pazartesi günü Lord Palace’da Lionsların devir teslim töreni vardı. O devir teslim töreninde idim. Benim telefonum çaldı. Telefonum çaldığında baktım gördüm ki Kudret Özersay. Kudret beye cevap verdim. Kudret beyin bana sorduğu soru; hükümet bozulur ise bir seçim hükümeti oluşabilir miyiz? Bu konu ile ilgili soruya benim yanıtım konuşuruz dedim. Akabinde sorduğu ikinci bir soru önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili kafanızda herhangi bir şey netleşti mi? Dedim yani bizim de sizin olduğu gibi bizim de parti MYK’mız ve Parti Meclisi’miz var. Bunların içerisinde bu konuyu tartıştıktan sonra biz ne yapacağımıza parti meclisinin alacağı kararı açıklayacağı ve o doğrultuda hareket edeceğiz. Henüz daha bunları konuşmuş değiliz dedim. Bu cevabı ben Kudret beye o akşam verdim” dedi.

“O AKŞAM TELEFON GELDİĞİNDE UBP GENEL BAŞKANI DA AYNI MASADA İDİ”

Ataoğlu, bir etkinlik sırasında Kudret Özersay’dan gelen telefon görüşmesinden yanında bulunan UBP Genel Başkanı ve Başbakanın da haberdar olduğunu açıkladı.

Soru: “Kudret Bey’den önce UBP ile görüştünüz mü?”

“UBP Genel Başkanı da zaten o akşam aynı masada idi. O da davetliydi o etkinliğe. O etkinlikte o gelişmeyi konuştuk. UBP Genel Başkanı, Sağlık Bakanı ve ben o akşam o etkinlikte davetli idim. Gelen telefon geldiğinde zaten benim telefonum ortada idi ve orda zaten görünüyordu kimin aradığı zaten görünüyordu. Ben konuştuktan sonra zaten bana sordular ve ben söyledim zaten Kudret bey idi beni arayan. Orada söyledim.”

“SAYIN BAŞBAKAN ŞAŞKIN BİR ŞEKİLDE İDİ”

Soru: “Masada o anda nasıl bir tepki oluştu?”

“Sayın Başbakan şaşkın bir şekilde idi. Esasında bakacak olursanız iki hükümetin ortak bir nikahı var orta yerde. O nikah bozulmadan birisinin farklı bir arayış içerisine girmiş gibi olduğu gözlemlendi”.

“ARACILAR OCAK-ŞUBAT AYINDAN ARAMAYA SORMAYA BAŞLADI”

“Devamlı aracılar arıyor herkes bir şeyler sormaya çalışıyor. Benim söylediğim ben parti yetkililerinden herhangi bir karar üretmiş değilim.

Zaten benim karar almamdan önce sizin bu nikahı bozmanız lazım. Kapımızı çalmanız lazım. Kapımızı çaldıktan sonra yetkili kurullarınan görüşüp, yetki alıp o doğrultuda dengeli bir şekilde görüşme heyetimizi ya da görüşmeci olarak kimler ise aynı dengede olacak şekilde ekiplerin oluşup bu görüşmeleri gerçekleştirmesi lazım.

Ama bu arada UBP içerisinde bizleri arayan oldu mu? Olmadı mı? Elbet oldu söylüyorum zaten. Bir kişi de değil zaten arayan. Belki de pandemi öncesinden beridir bu dedikodular ortada dönüyor.

Bu iş zaten Ocak-Şubat ayından başladı. Ocak-Şubat ayından arayanlar, soranlar oldu. Fakat bu son birkaç hafta içerisinde o arayan soranların sayısı daha da arttı. Resmi birşey yok. Bakın ne dedim; Nikahı bozarsınız, nikahı bozduktan sonra kapı çalınır, yekililerimiz karar verir girip girmeyeceğimize ve ondan sonra karşılıklı ekipler görüşür ve yeni bir nikah tazelemek üzere yola çıkarsınız”

Soru: “Şu an yeni bir nikâh tazeleme havası var mı?”

“Vallahi ben bu nikâhın zaten bozulduğunu düşünürüm. Küçük ortak, büyük ortak zaten aylardır bu nikâhı bozmak için bahaneler üretiyorlar. Aynı zamanda ikisi de arayış içerisindedirler zaten. Birisi 3’lü nasıl kurulur, 4’lü nasıl kurulur. Efendim 5’li nasıl kurulur diye bir arayış zaten şu anda var… Her zaman olduğu gibi DP yine kilit parti...”

“Sayın Kudret Özersay bu konuşmayı bana yapmışsa ve onun dışında bir konuşma yapmamışsa. Sayın Özersay konuşmanın gizli kalması ile ilgili bir ibare kullanmamışsa gizli kalmasına gerek yok.”