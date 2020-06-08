Ataoğlu: "Turizm herkesin 'gailesi' olmalı"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun ile ayrı ayrı görüştü.

Salgın dolayısıyla içinde bulunulan süreçte yaşanan sıkıntıların konuşulduğu görüşmede, turizm sektörü için öneri ve şikayetler Ataoğlu’na aktarıldı.

ATAOĞLU: “SAĞLIKLI VE HIZLI BİR ŞEKİLDE AÇILIM OLURSA BU YIL SONU TURİST GELMEYE BAŞLAR”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner ile görüşmesinde Güney Kıbrıs’ta kapıların açılması ve Türkiye’de uçak seferlerinin başlaması sonrası hükümetin charter uçuşları yavaş yavaş önünü açması gerektiğini vurguladı ve sağlıklı ve kademeli açılım sonrası ülkeye bu yıl sonuna doğru turistlerin gelebileceğini açıkladı.

“ÜLKEMİZDE ‘DİNAMİK SEKTÖR’ OLARAK ADLANDIRDIĞIMIZ TURİZM İÇİN GEREKLİ ALTYAPI YOK”

Turizmin canlanması için Turizm Bakanlığı döneminde Bafra bölgesinde başlattığı eğlence ve turizm merkezi çalışmalarını anımsatan Ataoğlu, “ülkemizde gerekli altyapı hala daha oluşmuş durumda değil, ülkemizin cazibe merkezi olması için bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini” vurguladı.

Elimizdeki ‘enstrümanlar’ yeterli değil açıklamasını yapan Ataoğlu, dinamik sektör olabilmek için hazırlık yapılması gerektiğini ve alternatiflerin üzerine gidilmesi gerektiğini açıkladı ve bunun sonrasında ülkeye dinamik sektörü getirebiliriz açıklamasını yaptı.

“PANDEMİ SÜRECİNDE HERKES TURİZMİN NE OLDUĞU ANLADI”

Turizmcinin önünün açılması gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, halkın önceden otelci ve turizimciye farklı gözle baktığını, ama pandemi sürecinde turizmin ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu algıladığını açıkladı ve üreticinin, esnafın ve diğer sektörlerin turist beklentisinde olduğunu sözlerine ekledi.

“OTELLER AÇILDI AMA...”

Sınır kapılarının ve uçakların uçuşa kapalı olduğu bu süre içerisinde hükümetin otelleri açma kararını eleştiren DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “yerli halkın ne kadarı şuan otellerde konaklayacak ve ücretini ödeyecek” açıklamasını yaptı.

“TURİZM HERKESİN ‘GAİLESİ’ OLMALI”

Pandemi sürecinden sonra turizmin kendisinde yaşattığı sıkıntıyı dile getiren Ataoğlu, “Hiçbir siyasi beklentim olmadan, önümüzdeki süreçte ne yapabilirim düşüncesine girdim ve tüm paydaşların da içinde bulunduğu bir çözüm önerisi üretmek için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım” açıklamasında bulundu.

“ÜLKELERE AÇILIM YAPIYORUZ AMA BELLİ BİR ÜLKE TAKVİMİ YOK!”;

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ile görüşmesinde Ataoğlu, hükümetin kapıları ve uçuşları açacağını fakat belli bir ülke takvimi olmadığını açıkladı. “Dünya ülkeleri yapılan açılımlarda, ülkesine hangi ülke vatandaşının gireceğini, hangi ülkelerin riskli olduğunu, hangi kriterlerde giriş olacağını belirledi ve kamuoyu ile paylaştı, UBP-HP hükümeti daha herhangi bir bilgi paylaşmadı” dedi.

Dünya ülkelerinde henüz vakaların sıfırlanmadığını anımsatan Ataoğlu, kapıların açılmasından sonra alınacak tedbirleri merak ettiğini, herhangi bir vaka ile karşılaşıldığında ne gibi önlemler alınacağının bilinmesi gerektiğini ayrıca pandemi hastanesinin kesinlikte şart olduğunu bir kez daha vurguladı.

DP Genel Başkanı Ataoğlu iki görüşmede de sorun ve önerileri dinleyerek, parti içinde her sektör için çalışma yapan bir ekibin olduğunu, bu görüş ve sorunları o ekiplere aktaracağını, bu doğrultuda detaylı bir çalışma yaparak bunları hükümet ve kamuoyu ile paylaşacağı açıkladı.