DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu UBP, CTP'nin Başbakanlığına onay vermez!

Bir TV kanalında konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu CTP Başbakanlığında bir CTP-UBP-HP hükümetinin kurulmasının imkansız olduğunu söyledi.

İşte satır başları...

Ataoğlu UBP'lilerin 20 milletvekili ile CTP'nin altına girmeyeceğini ve bu konuda görev almaaycağını söyledi.

Halkın Partisi UBP'nin bu tutumu sonrasında HP CTP ile bir hükümet kurma kararı alır mı? Buna karar vermeleri gerekir.

Sonrası zaten oturulur konuşulur.

Geniş tabanlı hükümet modeli iyi çalışır.