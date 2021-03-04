Ataoğlu,St Hilarion Kalesi’nde çıkan yangın hakkında bilgi verdi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Ülkenin turizm potansiyeline işaret eden Ataoğlu, ülkenin dijital ortamda tanıtımı bağlamında gerekenlerin yapıldığını ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Ülkenin turizm potansiyeline işaret eden Ataoğlu, ülkenin dijital ortamda tanıtımı bağlamında gerekenlerin yapıldığını ifade etti.

Esnafın kepenk kapattığını, turizmin artık açılması gerektiğinin farkında olduklarını söyleyen Ataoğlu, önceliğin sağlık olduğunun, öte yandan ülke ekonomisi adına da gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Bakan Ataoğlu, sektördeki 22 bin 500 kişinin aşılanması için talepte bulunduklarını açıkladı ve ülke nüfusunun da henüz istenen oranda aşılanmadığını söyledi.

Ataoğlu, 1 Nisan olarak belirlenen açılma tarihi hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin nüfusun belirli oranda aşılanması sonucu bu açılmaya izin verileceği, gelecek olanların da aşılanmış olması gerekeceği, antikor testlerine bakılabileceği ve hızlı testlerin kullanılabileceği yanıtını aldıklarını bildirdi.

Fikri Ataoğlu, ülkeye turistler gelmeye başladıktan sonra artık, “kapandık” denemeyeceğini kaydetti.

İÇ TURİZM İÇİN UCUZ TATİL

Ülkedeki aşılanma oranı istenen noktaya gelene kadar turistlerin, otelden çıkmadan, kapalı grup halinde, cuma-pazar nasıl getirilebileceği konusunda da Üst Komite’ye danıştıklarını kaydeden Ataoğlu, bir soru üzerine iç turizmin hareketlenmesiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü, vatandaşa daha ucuza tatil seçeneği sunulması için çalışıldığını belirtti.

Ataoğlu, farklı turizm modelleriyle ilgili çalışmaların da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletildiğini söyledi.

ST. HİLARİON’DAKİ YANGIN

Yine sorulan bir soru üzerine, St Hilarion Kalesi’nde çıkan yangın hakkında bilgi veren Ataoğlu, orada paratoner bulunduğunu ancak yetersiz olduğunu, tüm paratonerlerin kontrol edilmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Çevre kirliliği konusundaki bir soru üzerine Ataoğlu, moloz temizliklerinin yapıldığını, yerel yönetimlerin göstereceği bir arazi içine molozların götüreceğini ve bunların geri dönüştürüleceğini dile getirdi.

Bir soru üzerine Güney’den Kuzey’e geçişlerle ilgili açıklamalar konusunda girişimler yaptıklarını, BM üst düzey yetkilisi Elizabeth Spehar’a da bu konuyu aktardıklarını söyleyen Ataoğlu, Dışişleri Bakanı’nın İngiliz Yüksek Komiseri ile görüşeceğini açıkladığını dile getirdi.

Ataoğlu başka bir soru üzerine yeni teşvik sisteminin henüz netleşmediğini kaydetti.

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