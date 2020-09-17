  • BIST 1.104
  • Altın 470,049
  • Dolar 7,5015
  • Euro 8,8349
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

Atatürk döneminde dünyaya aşı ihraç eden Türkiye aşısız kaldı

» »
Türkiye 1936’da, Hıfzıssıhha’da 17 farklı aşı üretiyordu. 1998’de buna son verildi. O tarihten sonra aşıları dışarıdan alıyor, milyon dolarlar ödüyoruz.
Atatürk döneminde dünyaya aşı ihraç eden Türkiye aşısız kaldı

Cumhuriyet'in ilk Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam tarafından 1928'de kurulan Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü, 1998'de aşı üretimini durdurdu, 2011 yılında da kapatıldı. 17 aşı üreten Türkiye, bugün tüm aşıları ithal eden bir ülke haline geldi. Salgın dolayısıyla önem kazanan grip ve zatürre aşıları bulunamıyor.

AŞI BULUNAMIYOR

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan “Atatürk döneminde 17 farklı aşı üretebilen Türkiye, aşı ithal eden bir ülkeye dönüştü. Yerli ve milli üretimin lafta kalmaması gerekir” dedi. Pandemi sürecinden önce yaklaşık 500 kalem ilacın temininin yetersiz olduğunu belirterek “500 kalem içerisindeki grip ve zatürre aşılarının teminindeki aksaklık sürüyor. Hayati öneme sahip aşılara ulaşılamıyor” ifadesini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ise “Aşı üretimi Osmanlı döneminde başladı. Dünyada ilk keşfinden sadece 3 yıl sonra kuduz aşısı, bir yıl sonra difteri serumu bu topraklarda üretildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında da aşı üretimine büyük önem verildi.Türkiye'den 1920'li yıllarda Fransa, İngiltere ve Amerika'ya aşı ihraç edilirdi. İşgal altındayken bile aşı üreten bir ülkeydik” dedi.

REFİK SAYDAM'DA 17 AŞI ÜRETİLİYORDU

1928'de aşılar, serumlar ve birçok hayati ürünün üretilmesi amacıyla kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 1998 yılında aşı üretimini durdurdu. Bir başka deyişle 1998 yılından beri Türkiye'de lisanslı bir aşı üretilmiyor, dışa bağımlıyız. Enstitüde şu aşılar üretiliyordu:

– Tifo

– Dizanteri

– Kolera

– Veba

– Meningokok

– Stafilokok

– Boğmaca

– Brusella

– Oral BCG

– İntradermal BCG

– Difteri

– Tetanoz

– Kızıl

– Alimunyum presipiteli karma aşılar

– Lekeli humma

– Kuduz

– Çiçek

– Grip

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkutan Corona virüs araştırması16 Eylül 2020 Çarşamba 21:56
  • Prof. Dr. Ünal: Aşı çalışmalarında kendimi denek olarak yazdırdım16 Eylül 2020 Çarşamba 21:35
  • Kovid-19 o hastalarda daha ağır seyredebiliyor16 Eylül 2020 Çarşamba 17:43
  • Türkiye'de ilk Koronavirüs aşısı yapıldı!16 Eylül 2020 Çarşamba 17:37
  • Sağlıklı Güzel ve Mutlu Yaş Almak İçin 10 Altın Kural !16 Eylül 2020 Çarşamba 09:52
  • Korona virüsle mücadelede flaş gelişme!16 Eylül 2020 Çarşamba 09:50
  • Her gün kullanılan yöntem ama virüsü önlemede bir işe yaramıyor: Bilim insanları açıkladı16 Eylül 2020 Çarşamba 09:45
  • Aman dikkat! Bu ilaç test yaptırmayan korona hastalarını anında öldürüyor!16 Eylül 2020 Çarşamba 09:35
  • Zatürre aşısı ile ilgili mutlaka bilinmesi gereken 11 gerçek16 Eylül 2020 Çarşamba 09:25
  • Tüp bebek tedavisine başlayacak çiftlere 10 öneri15 Eylül 2020 Salı 23:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti