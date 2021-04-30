Ateşli piknik yapmak yasaklandı

Orman Dairesi, ikinci bir düzenlemeye kadar ateşli pikniğin yasaklandığını duyurdu.

Orman Dairesi, ikinci bir düzenlemeye kadar ateşli pikniğin yasaklandığını duyurdu;

İşte Orman dairesinden yapılan açıklama:

Dairemizin asli görevi olan ülkemizin orman varlığını korumak ve çoğaltmak görevimizin yanında tüm vatandaşlarımızın da bu görevde kendine de düşen bir görev olduğu bilincinde olarak, içinde olduğumuz bu yaz mevsimi boyunca orman ve arazi yangınlarının çıkmaması için çok dikkatli olmalıyız.

Havaların ısınmasıyla yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde atmosferdeki mutlak nem oranının düşük olması, sıcaklıkların yükselmesi ve rüzgârların da artması neticesinde ormanlarımızda yangın tehlikesi iyice artmıştır.

Geçmişte büyük zararlar görmüş ve toplumumuzu da yasa boğan büyük orman yangınları unutulmamıştır.

Orman Dairesi bünyesinde 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet ekibi kurulmuş ve 7/24 saat esasına göre 13 noktada görev yapmaktadır.

Orman yollarının büyük kısmı temizlenmiş ve iş makineleri 4 dozer 3 greyder hâlihazırda çalışmaya devam etmektedir.

Geçmiş yıllarda çıkan yangınlar incelendiği zaman elektrik hatları, Belediyelerin kullandığı çöplükler ve askeri bölgelere yakın yerlerin yangın riskinin yüksek olduğu ve daha etkin tedbir alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Son günlerde ülkemizde değişik bölgelerde çıkan yangınlar sonucunda Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan değerlendirmede bazı tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

1- Yasa gereği 1 Mayıs -31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.

Ada genelinde izinlendirilmiş olan Ateşli/Ateşsiz Piknik alanları dahil olmak üzere ikinci bir düzenlemeye kadar ateşli piknik yasaklanmıştır.

Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması ( özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması ) gerekmektedir.

2- Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından "Orman Yangın Hattı Alo 177" Orman Dairesine, Polis yangın ihbarı hattı "Alo 199" İtfaiye ‘ye ve “Alo 101 Sivil Savunma İhbar hattına” bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

3- Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

4- Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur. Özellikle tarımsal iş araçlarında yangın söndürücü tüp bulundurmaları önemlidir.

5- Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin Güngör çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.

Ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi ikazlarına uymaları yeni acılar yaşamamamız için gerekli görülmektedir. Vatandaşlarımızın geçici mahiyetteki bu tedbirler için anlayış göstereceğini ve ülkemizin yeşillendirilmesi konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır.

Orman yangınları; kitle kaybı, erozyon, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, kuraklık ve kavurucu sıcaklar gibi, ülkede yaşayan herkesi etkileyebilecek olgulara zemin hazırlayan çok büyük bir felakettir. Bu nedenle ormanları sevmek ve korumak hepimizin görevidir.

Saygılarımızla.