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ATO heyeti KTTO’yu ziyaret etti

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Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.
ATO heyeti KTTO’yu ziyaret etti

Ziyarette, ATO heyetinin KKTC ziyaretinin Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye arasındaki bağların gücünü göstermesi bakımından büyük önem taşıdığını söyleyen KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Ziyaretin aynı zamanda, Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal gelişmesinin hangi doğrultuda olması gerektiğinin de önemli bir işareti sayılmalıdır” diye konuştu.


KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda’nın kurulduğu ilk günden itibaren, yaşanmakta olan ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için verilen toplumsal mücadelenin ön saflarında yer almayı sürdürdüğünü belirten Deniz, Kıbrıslı Türkler’in, Ada üzerindeki varoluş mücadelesinde en büyük desteği Türkiye’den aldığını vurguladı.
Bu mücadelenin kritik siyasi aşamalardan geçtiğine işaret eden Deniz, bu aşamada iş insanlarına düşen en önemli görevin Kıbrıs Türk halkının ekonomik gelişmesine katkı koymak, elinden gelenin en iyisini yaparak varoluş mücadelesinin başarısı için çalışmak olduğunu söyledi.
“Ulaşım zorluklarının aşılması, pazar olanaklarının genişletilmesi için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz” diyen Deniz, “Bizi geleceğe taşıyacak en büyük gücün aramızda gelişmekte olan güven ve sevgi bağları olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda çalışan bütün arkadaşlarımı sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.


DERYAL


Ziyarette konuşan Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, “KKTC’yi kendi toprağımız kendi vatanımız olarak kabul ediyoruz” dedi.
KKTC’ye gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çok sıcak ve samimi temaslar yaptıklarını belirten Deryal, Kıbrıs’ın artık küçük bir toprak parçası olmaktan ziyade güvenlik açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.


Deryal, “Kıbrıs bizim için hem bir güvenlik meselesidir, hem bir ekonomik meseledir hem de bir kardeşlik hukukudur” ifadelerini kullandı.
“Kendi tüccarımız ve kendi sanayicimiz için ne düşünüyorsak Kıbrıs’ı aynı duygu ve düşünceler içerisinde görüyor ve kucaklıyoruz” ifadelerini kullanan Deryal, “Bir tarafta iç ticaretimizin gelişmesiyle ilgili gayret gösterirken bir taraftan da burada olan iş insanlarımızla ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz, bizim elimizde olan imkanları nasıl paylaşabiliriz ve birbirimize sahip olma noktasında ticaretimizi nasıl artırabiliriz derdiyle ve heyecanıyla Kıbrıs’a geldik” dedi.
Deryal; “Kıbrıs’ın güçlenmesi bizler için de bir emniyet unsurudur” ifadelerini kullanarak, birlikteliğin daha fazla katma değere dönüşmesi gerektiğini belirtti ve Kıbrıs’ın halihazırda elinde olan zenginliğinin ekonomiye kazandırılması ile dışarıya taşınması için çalışılması gerektiğini de vurguladı.


BARAN


Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğine değinen ATO Başkanı Gürsel Baran da, KKTC halkının Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden destek vermesinden dolayı duydukları memnuniyeti kaydetti. 
Gürsel Baran, “Bizdeki bu heyecanı; Başbakınımızda, bakanlarımızda ve oda başkanlarımızda gördüğüm için inanılmaz bir mutluluk içindeyim. Yeter ki bu inancımızı kaybetmeyelim, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece ne kadar problemimiz varsa hepsini aşarız bundan hiç şüphem yok” dedi.
“Türkiye’nin ikinci büyük sivil toplum kuruluşu olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de desteğini içine kattığımızda toplamda 1.5 milyon üyemizin selamıyla geldik” diyen Baran, “Hepsi KKTC’nin yanındadır bundan kuşkunuz olmasın” dedi.


Doğu Akdeniz’in coğrafi konumundan dolayı çok maliyetli bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Baran, 74’deki Barış Harekatı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı önemli girişimlerden biri olduğunu söyledi. TC’nin hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını, Kıbrıs’ta iki devletli bir yönetimin var olmasına yeşil ışık yaktığını ancak gündemdeki doğalgaz gelişmeleri değerlendirildiğinde de adaletli olmayanın Kıbrıs Rum kesimi olduğunu gördüklerini kaydeden Baran, Kıbrıs’ta herkesin özlediği ve beklediği barışın hakim olması temennisinde bulundu.


Açıklamaya göre, Türkiye ile KKTC arasında ticari ilişkinlerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Ada’ya gelen Gürsel Baran başkanlığındaki 16 kişilik ATO heyeti; Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından da kabul edildi. ATO heyetinin KKTC ziyareti, yarına kadar çeşitli inceleme gezileri ile devam edecek.

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