Atun: “Lütfen Cumartesi gününe kadar evdeki elektrikli cihazların tümünü kullanmayalım”

Atun, tüketimin, kesintiye neden olan sınıra dayanmaması için Cumartesi gününe kadar azaltılması ve bu duruma 4 gün süreyle tahammül edilmesi çağrısında bulundu.

Gönyeli bölgesinde artan elektrik kesintilerini yerinde inceleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun vatandaşın isyanını dinledi, bugün itibariyle başlayacak çalışmaların Cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirterek, 4 gün süreyle kesintilere tahammül etme ve daha az elektrikli cihaz kullanma çağrısında bulundu.

“2017’DE TRAFO PLANLAMASI YAPILDI, PROJE HAYAT BULMADI, BUNUN BEDELİNİ ŞU AN HALK ÖDÜYOR”

Enerji, sağlık, yol gibi konuların önceden planlama gerektiren konular olduğunu söyleyen Atun, 10 yıllık planlamalarla hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, “2017’de trafo planlaması yapıldı, proje hayat bulmadı, bunun bedelini şu an halk ödüyor” dedi.