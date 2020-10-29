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Avrupa Birliği: Dağlık Karabağ’da üç ateşkese rağmen çatışmaların devam etmesi kabul edilemez

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Avrupa Birliği: Dağlık Karabağ’da üç ateşkese rağmen çatışmaların devam etmesi kabul edilemez
Avrupa Birliği: Dağlık Karabağ’da üç ateşkese rağmen çatışmaların devam etmesi kabul edilemez

Avrupa Birliği Ermenistan ve Azerbaycan arasında üç defa ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışmaların sürmesinin “kabul edilemez” olduğunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, iki tarafı da bir an önce müzakerelere dönmeye davet etti.

Tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve hiçbir ülkenin tanımadığı Dağlık Karabağ’ın savunma bakanlığı tarafından bugün açıklanan son sayılara göre bölgede hayatını kaybeden Ermeni askerlerin sayısı 1.119 oldu.

Bugün de 51 askerin öldüğü açıklandı.

Azerbaycan ise hayatını kaybeden askerlerin sayısını açıklamıyor.

Reuters’a göre Rusya’nın tahmini, iki tarafta bugüne kadar 5 bin kişinin hayatını kaybettiği yönünde.

Dağlık Karabağ’daki insan hakları ombudsmanlığı, Hankendi’ye bugün 10’dan fazla roket isabet ettiğini, bir doğum hastanesinin isabet aldığını, iki sivilin yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığını, Terter ve Goranboy bölgelerinde sivil yerleşimlere roket isabet ettiğini duyurdu.

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