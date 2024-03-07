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Avrupa Halk Partisi manifestosunda Kıbrıs sorunu için “güçlü ifadeler”

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Avrupa Halk Partisi’nin (AHP) Bükreş’te bugün ve yarın yapılacak kongresinde kabul edilmesi beklenen manifestoda, Kıbrıs sorunuyla ilgili “güçlü ifadeler” bulunduğu bildirildi.
Avrupa Halk Partisi manifestosunda Kıbrıs sorunu için “güçlü ifadeler”

Avrupa Halk Partisi’nin (AHP) Bükreş’te bugün ve yarın yapılacak kongresinde kabul edilmesi beklenen manifestoda, Kıbrıs sorunuyla ilgili “güçlü ifadeler” bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kongrede Ursula von der Leyen’in, Avrupa Komisyonu başkan adaylığının da onaylanacağını ve DİSİ’nin de kongreye katılarak, Leyen’in adaylığını destekleyeceğini yazdı.

Gazete, AHP manifestosunda, AB’nin “Kıbrıs’ta 50 yıldır süren işgalin sona ermesi” için müzakerelerin devam etmesinde ve çıkmazın aşılması için gösterilen çabalarda aktif rol üstlenip, Kıbrıs’a güçlü bir dayanışma mesajı göndermesinin ve adanın iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik temelinde ve BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB ilkelerine uyumlu federasyon çözümü çerçevesinde yeniden birleşmesini desteklemesi gerektiğinin vurgulandığını kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de kongrede konuşma yapacağını belirten gazete, DİSİ’den Başkan Annita Dimitriu ile Başkan Vekili Efthimios Diplaros’un, Glafkos Kliridis Enstitüsü Başkanı Haris Yeorgiadis’in, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Sekreteri Yorgos Hacıyeorgiu’nun ve Dimitriu’nun iş birliği yaptığı bazı diğer kişilerin kongreye katılacağını yazdı.

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