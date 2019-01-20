Avrupa Parlamentosu adayı Kızılyürek: FEDERAL KIBRIS ve FEDERAL AVRUPA için mücadele edeceğim!

AP’de temsil edilecek 6 milletvekilini seçmek için 26 Mayıs’ta sandık başına gidecek olan Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşları, Niyazi Kızılyürek’in AKEL adaylığının resmen açıklanmasıyla, siyaset tarihimizde önemli bir dönüm noktasına tanıklık edecek.

Kıbrıs siyaset tarihinde önemli bir milat yaşanıyor, Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı-yazar Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili adayı gösterildi.

Kıbrıs’ın en köklü partilerinden AKEL, parti tabanından gelen yoğun talep ve önemli bir görüş birliğiyle, ilk kez bir Kıbrıslı Türkü aday gösterme kararı aldı.

AKEL Merkez Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantısında önümüzdeki 26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için partinin aday listesini belirledi:

AKEL-Sol-Yeni Güçler’in adayları:

Yorgos K. Yeorgiu - AKEL–Sol-Yeni Güçler’in Larnaka Milletvekili, Filolog, 55 yaşında

Dr. Hrisantos Yeorgiyu (Athos) - Bağımlılıklara Karşı Koyma Merkezi Başkanı, 48 yaşında

Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek - Akademisyen, Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Orta Doğu

Çalışmaları Bölümü, 59 yaşında

Yorgos Kukumas - Hukukçu, Avrupa Parlamentosu’nda asistan, 35 yaşında

Marina Nikolau - Siyasal Bilimci, Avrupa Birleşik Sol/Kuzey Yeşil Solu Grubu’nun

Sekreterya üyesi, 32 yaşında

Neoklis Silikiotis - Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Makine Mühendisi, 59 yaşında

26 Mayıs seçimleri

AP’de temsil edilecek 6 milletvekilini seçmek için 26 Mayıs’ta sandık başına gidecek olan Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşları, Niyazi Kızılyürek’in AKEL adaylığının resmen açıklanmasıyla, siyaset tarihimizde önemli bir dönüm noktasına tanıklık edecek.

26 Mayıs’taki seçimlerde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip yaklaşık 77 bin Kıbrıslı Türk oy de kullanabilecek; ayrıca bu rakama ilave yaklaşık 23 bin Kıbrıslı Türk de 2 Nisan’a kadar güneydeki seçim ofislerine başvurarak, oy verme hakkı kazanabilecek.

Niyazi Kızılyürek, adaylığının kesinleşmesi sonrasında yaptığı ilke açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

““İki toplum içinde yürüttüğüm çalışmaları takdir eden yurttaşların teşvikiyle 2019 yılının Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmaya karar verdim.

AKEL’den gelen öneriyi kabul ettim ve AKEL ile işbirliği içinde AKEL listesinden seçime girmeye hazırlanıyorum.

Seçmenlere şunu söylemek istiyorum: FEDERAL KIBRIS ve FEDERAL AVRUPA için mücadele edeceğim!

Bu kararımın Kıbrıs Türkler açısından ayrı bir anlamı olduğunun farkındayım. Elimden geldiğince Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası kurumlarda görünür kılmak için uğraşacağım.

Sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların dertleriyle de dertlenen biri olarak Kıbrıs’ta kalıcı barış ve her türlü ırkçılıktan arınmış bir Avrupa için mücadele edeceğim.

Takdir Yurttaşlarındır... “

Niyazi Kızılyürek kimdir?

Niyazi Kızılyürek 1959 yılında karma bir köy olan Bodamya köyünde doğdu. 1964 yılının başında toplumlar arası çatışmalar nedeniyle ailesi ile birlikte Luricina’ya göç etti ve 1974 yılına kadar göçmen olarak Luricina’da yaşadı. İlk ve ortaokulu orada okudu.

1974’ten sonra ailesi ile birlikte Argaca/Akçay köyüne yerleşti ve Liseyi Omorfo/Güzelyurt’ta bitirdi.

1977 yılında yüksek öğrenim görmek için Batı Almanya’ya gitti ve Bremen üniversitesinde Sosyal Bilimler okudu. Aynı üniversitede Master tezi yaptı ve Kıbrıs Sorunu üzerine Doktora tezini hazırladı. 1990 yılında Summa Cum Laude derecesiyle doktora tezini bitirdi.

1991 yılında Londra’da Camden Belediyesi tarafından belediye sınırları içinde yaşayan Kıbrıslıların sorunları ile ilgili bir araştırma yapması için görevlendirildi.

1992-1993 yıllarında Panikos Hrisantou ile birlikte “Duvarımız” adlı Belgeseli çekti.

1995 yılında Kıbrıs Üniversitesine girdi ve bugün de aynı üniversitede Profesör olarak görev yapıyor. Uzun yıllar Türkoloji Bölümünün başkanlığını yürüten Kızılyürek, 2013-2016 arasında Beşeri Bilimler Fakültesine dekan seçildi.

İlk kitabı olan “Kıbrıs Sorununda İç ve Dış Etkenler”i 1983 yılında yayınladı ve Kıbrıs’ta barışa ve kardeşliğe adadı. Son iki yılda, “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi”, “Neden Federal Devlet?” ve “Kayıp Özne” adlı kitapları çıktı.

Çoğu Kıbrıs Sorunu üzerine olmak üzere çeşitli dillerde yirmiden fazla kitap yayınladı.

Yunancada toplam 7 kitabı çıktı. Kıbrıs Tarihi, Milliyetçilik, Etnik Şiddet ve Modern Türkiye tarihi üzerine yazdığı kitapların dışında, 100’den fazla bilimsel makaleye imza attı. Ayrıca, farklı dillerden yaptığı çevirilerle üç kitabı Türkçeye kazandırdı.

Dünyanın bir çok üniversitesinde konferanslar veren ve misafir profesör olarak ders veren Kızılyürek, akademik çalışmalarının yanı sıra, köşe yazarlığı da yapıyor. 2005 yılından beri Yenidüzen gazetesinde düzenli olarak köşe yazısı yazan Kızılyürek’in Kıbrıs Rum, Türkiye ve Avrupa basınında bir çok yazısı yayınlandı.

2015 yılında Türkçe ve Yunanca olarak iki dilde kitaplar yayınlayan Heterotpya yayınlarını kurdu. Heterotopya yayınları Kıbrıslı Türklere Kıbrıslı Rum yazarları, Kıbrıslı Rumlara da Kıbrıslı Türk yazarları okuma fırsatı veriyor.

Türkçe, Yunanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen Niyazi Kızılyürek, 2015 yılında Avrupa Kültür Parlamentosuna seçildi. 2006 yılında Fransa Cumhuriyeti tarafından bilimsel çalışmaları ve barışa yaptığı katkılar

nedeniyle Akademik Palmiye-Şövalye nişanı ile ödüllendirildi.

1997 yılında da, Türkiye, Yunanstan ve Kıbrıs üçgeninde sürdürdüğü yakınlaşmaya çabalarından ötürü Abdi İpekçi Barış ve Dostluk ödülüne layık görüldü.