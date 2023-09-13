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Avrupa Parlamentosu, ‘stratejik ortaklık’ öneren Türkiye raporunu onayladı

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye’yle ‘tam üyelik’ten çok, ‘stratejik ortaklık’ benzeri bir ‘gerçekçi çerçeve’ çizilmesini öneren yıllık raporu onayladı.
Avrupa Parlamentosu, ‘stratejik ortaklık’ öneren Türkiye raporunu onayladı

Genişleme hedefini yeniden gündemine alan Avrupa Birliği, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova’ya üyelik yolunu açmak için hazırlanırken; Türkiye’yle 2005’ten bu yana devam eden ve son yıllarda tümüyle askıya alınan ‘tam üyelik’ müzakerelerinde gelinen çıkmazın aşılması için yeni bir çerçeve belirlemeye çalışıyor.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre Türkiye raportörü Sanchez-Amor tarafından hazırlanan raporda, Ukrayna savaşı sonrası Türkiye-Rusya ilişkileri, İsveç’in NATO üyeliğine Türkiye vetosu, Türkiye’de hukuk devleti, hak ve özgürlüklerin durumu, demokrasideki kötüye gidişin devam ettiği, yetkilerin cumhurbaşkanında toplanmasının demokraside yarattığı olumsuzluklar, komşuluk ilişkileri bağlamında Ermenistan ve Yunanistan’la ilişkilerde gelinen nokta ve Kıbrıs sorunu konusunda değerlendirme ve eleştiriler yer alıyor.

Raporda, Türkiye’nin 3 Ekim 2005’ten bu yana devam eden, ancak son siyasi gelişmelerle tümüyle dondurulan üyelik müzakerelerinin ciddi bir tıkanıklık içinde olduğu tespit ediliyor. Raporda, üyelik sürecinin mevcut koşullarda ilerleyemeyeceği, Türk hükümeti ‘radikal bir yön değişikliğine gitmediği sürece yeniden başlayamayacağına’ da dikkat çekiliyor.

Stratejik ortaklık talebi

Tarafları bu çıkmazdan kurtarmak için, AB ve Türkiye ilişkisinin, ‘gerçekler ışığında yeniden düşünülmesi gerektiğinin’ belirtildiği raporda, ‘stratejik ortaklığa’ ilerleyen bir yol haritasının çizilmesi istendi. Raporda, gerek Türk hükümeti ve AB yönetimi, gerekse üye devletler ve Avrupa kurumlarından daha sıkı ve dinamik ilişkiler geliştirecek bir strateji izlemeleri talep ediliyor. Avrupa Komisyonu’na, her iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı bir çerçeve üzerinde çalışması çağrısı yapılıyor.

Rapor, AP Genel Kurulu’nda dün yapılan görüşmelerin ardından kabul edilmişti. Bugün Genel Kurul’da yapılan oylamadaysa 18’e karşı 434 oyla onaylandı. Oylamada 152 parlamenterse çekimser kaldı.

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